ميزة جديدة لمستخدمي «واتساب» على الويب

يعمل تطبيق واتساب «WhatsApp»، على تحديث جديد لمستخدمي التطبيق على سطح المكتب من خلال القناة التجريبية الرسمية ، ليصل الإصدار إلى 2.2147.11.

وفي وقت سابق أعلن تطبيق واتساب WhatsApp إمكانية إدارة إشعارات ردود الفعل على الرسائل ضمن إعدادات إشعارات WhatsApp، وهو ما يتم العمل عليه في تحديث WhatsApp Desktop beta 2.21.2147.11 .

وعندما يتم إصدار ميزة إرسال ردود فعل الرسائل في تحديث مستقبلي، يتوفر إعداد جديد يسمح لكتم جميع الإشعارات عند تلقي ردود الفعل، وفق موقع WABetaInfo.

الميزة لم تكن متاحة لمستخدمي الويب أو سطح المكتب

وبخلاف تطبيق واتساب WhatsApp للهواتف العاملة بنظام أندرويد Android ، والذي سيوفر الإعداد لكتم الإشعارات لردود الفعل على الرسائل الواردة في الدردشات الجماعية، يبدو هذا الخيار غير متاح لمستخدمي الويب أو سطح المكتب لأنه سيسمح فقط بكتم جميع ردود الفعل، دون اختلافات إذا كان إشعار رد الفعل من مجموعة أو محادثة فردية، وأشار الموقع إلى أن هذه الميزة قيد التطوير ولا يوجد تاريخ إصدار معروف حتى الآن.

ضبط سرعة تشغيل الرسائل الصوتية أو الملاحظات الصوتية

وأعلن تطبيق واتساب عن العديد من المميزات في إطار تحديثاته السنوية، التي تتلائم مع إمكانيات الهواتف الحديثة، حيث يسمح «WhatsApp »، للمستخدمين ضبط سرعة تشغيل الرسائل الصوتية أو الملاحظات الصوتية، حيث يتمكن المستخدمون من زيادة سرعة التشغيل بمقدار 2x في الملاحظات الصوتية، ولكن لا تزال ميزة إبطاء السرعة غير متوفرة.

كما يعمل على إطلاق ميزة تسمح للمستخدمين بإخفاء آخر ظهور لهم، وصورة الملف الشخصي، والحالة من جهات اتصال محددة، ويجرى اختبار الميزة على الإصدارات التجريبية لكل من Android و iOS، إذ يمنح WhatsApp المستخدمين حاليًا ثلاثة خيارات لإظهار الحالة، وصورة الملف الشخصي، وآخر ظهور له، وهم: «الجميع، لا أحد، جهات الاتصال الخاصة بي»، والميزة الجديدة هي «باستثناء» إذ يمكن أن يرى الملف الشخصي أشخاص معينين يختارهم المستخدم.