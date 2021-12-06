فحص 143 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة «السمعيات» في كفر الشيخ

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن عدد المواليد بالمحافظة خلال الأسبوع الماضي بلغ 1101 طفل.

وأشارت إلى سحب عينة الغدة الدرقية لـ1192 طفلا، وتوقيع الكشف والفحص الطبي على 1155 طفلا خلال الأسبوع الماضي، حيث كانت 7 حالات خلال المسح السمعي الأول، وانخفض العدد إلى حالتين خلال المسح الثاني، ووصل إجمالي الحالات المفحوصة منذ بداية المبادرة إلى 142742 طفلا.

وأضافت «سلام»، أن محافظة كفرالشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

صحة كفر الشيخ: نتابع حملة السمعيات عن كثب

وتابعت ، أن مديرية الشؤون الصحية تتابع عن كثب تنفيذ حملة السمعيات للأطفال حديثي الولادة، والتي تهدف إلى توقيع الكشف الطبي المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

فحص 4335 سيدة ضمن مبادرة «صحة المرأة»

وأعلنت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ ، أن فرق مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدي، قدمت الخدمة وفحصت 914735 سيدة حتى الآن.

وأضافت، أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، تم فحص 4335 سيدة، وتحويل 43 إل المستشفيات لفحص الماموجرام، وبلغ عدد الحالات حتى الآن من بداية المبادرة 25782 حالة، مشيرة إلى أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقوم بتقديم الخدمة.