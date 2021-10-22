فحص 135 ألف طفل ضمن مبادرة «السمعيات» في كفر الشيخ

فحصت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أكثر من 135 طفلا، ضمن مبادرة السمعيات، التي أطلقها رئيس الجمهورية، التي تستهدف الأطفال حديثي الولادة.

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن المحافظة تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

مبادرة السمعيات تهدف لعلاج فقدان السمع

وأضافت، أن مديرية الشؤون الصحية، تتابع عن كثب تنفيذ مبادرة السمعيات للأطفال حديثي الولادة، التي تهدف إلى توقيع الكشف الطبي المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

1112 طفلا عدد المواليد الجدد بالمحافظة

وأوضحت سلام، أن عدد المواليد خلال الأسبوع الماضي بلغ 1112 طفلا وتم سحب عينة الغدة الدرقية لـ1379طفل، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1327 طفلا، خلال الأسبوع الماضي، حيث كانت الحالات 10، خلال المسح السمعي الأول وانخفض العدد إلى حالتين خلال المسح السمعي الثاني، حيث وصل إجمالي الحالات المفحوصة منذ بداية المبادرة إلى 135689 طفلا.

ويجوب الفريق الطبي بالمحافظة القرى، لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، بجانب فتح المراكز الطبية والعيادات والوحدات الصحية لفحص الأطفال، حيث إنه في حال الاشتباه بالإصابة، يُعاد فحص الطفل بعد أسبوعين من تاريخ الزيارة الأولى بذات الوحدة الصحية، وأن نتيجة الاختبار الثاني تثبت أن الطفل طبيعي، أو يحتاج تحويله إلى مستشفى الإحالة للتشخيص، ومن بعدها يتم التعامل مع الطفل حسب حالته الصحية.