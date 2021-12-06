اتهامات جديدة تلاحق سفاح الإسماعيلية.. تفاصيل مرعبة ومحاولة ذبح اثنين آخرين

خلعت جريمة الإسماعيلية، قلوب كل من شاهد الفيديوهات، التي وثقت لحظاتها البشعة من محل الواقعة، فلم يكن ضحيتها فقط «أحمد محمد صديق»، الذي نال القسط الأكبر من الوحشية، بعدما نحر المتهم «عبد الرحمن ن.» الشهير بـ«دبور»، رقبته وفصلها عن جسده، وتجول بها الشارع البحري بالإسماعيلية، أمام أعين الجميع في عز الظهيرة، بل نال بعض المواطنين قسطا من العنف الدموي بالأسلحة البيضاء.

اتهامات جديدة تلاحق سفاح الإسماعيلية

زاويا أخرى في جريمة الإسماعيلية، ربما لم يركز كثيرين معها، نظرا لبشاعة قتل الضحية الرئيسية ذبحا، لكن في الجزء الخامس، من التحقيقات التي تنفرد «الوطن» بنشر نصها خلال سلسلة من الحلقات، نستعرض أقوال المصابين الاثنين، بعدما تعدى عليهما سفاح الإسماعيلية بـ«سكين»، محدثا بهما إصابات في أنحاء متفرقة من جسديهما، بالإضافة إلى أقوال شهود العيان أمام المحقق.

الجزء الأول من التحقيقات: اعترافات صادمة لسفاح الإسماعيلية (1).. علاقة شذوذ عمرها 6 سنوات

أقوال شهود العيان بمسرح الجريمة

خلال معاينة جهات التحقيق، كشف شهود العيان على جريمة الإسماعيلية، شفاهة، أنه أثناء محاولة المتهم الفرار من مكان الواقعة، لوح في اتجاه المارة، بالسكين كبير الحجم الذى كان بحوزته، ما أدى إلى إصابة كلًا من «محمود أ.»، ما أصابه بجرح قطعي بالذراع الأيسر والفخذين، واشتباه قطع فى الأوتار، وكذلك إصابة «سليمان ع.»، مصاب بجرح قطعي بالصدر وجرح بالذراع الأيسر، ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقى العلاج.

الجزء الثاني من التحقيقات: اعترافات صادمة لسفاح الإسماعيلية (2).. تهديد مثير وحوار أخير

المجني عليه الأول: كان يريد قتلي

وعقب سؤال المجني عليه الأول «محمود أ.»، 62 سنة، عامل بمصنع أسمنت، أوضح أنه أثناء سيره في الطريق العام لمحل الواقعة، فاجأه المتهم بضربة أصابت رقبته من الخلف، مستخدمًا في ذلك آلة حادة، قاصدًا إزهاق روحه.

الجزء الثالث من التحقيقات: صفعة قوية لسفاح الإسماعيلية.. أمه تكذّبه وتبيض سمعة الضحية: ابني ملبوس

المجني عليه الثاني: كنت بحاول أمسكه

أوضح المجني عليه الثاني «سليمان ع.»، 44 سنة، نقاش، أنه حال مباشرته مهام عمله بإحدى العقارات، نما إلى سمعه صراخ المواطنين، فتوجه إلى محل الواقعة، وشاهد سفاح الإسماعيلية، ممسكًا بيده سكين كبير ويعتدي على المجني عليه المتوفي، بعدما طرحه على ظهره أرضًا، حتى فصل رأسه عن جسده، وسار بها حتى وضعها فى حقيبة.

وعقب ذلك أبصر المتهم يتعدى بالسكين الكبير على المجني عليه «محمود أ.»، إصابته، قبل أن يحاول مع أهالى المنطقة الجري خلف «دبور»، للإمساك به، وهنا عاجلة المتهم بضربتين أصابتا صدره من الناحية اليسرى، ويده اليسري، مستخدمًا فى ذلك سكين صغير، فحدثت إصابته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

الجزء الرابع من التحقيقات: ضربة جديدة لسفاح الإسماعيلية (4).. شقيقه ينصف الضحية بالأدلة: أخويا هددنا

تأجيل المحاكمة 48 ساعة

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الإثنين، في أعقاب نهاية ثاني جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية «عبد الرحمن ن.» 29 سنة، سماك، وشهرته «دبور»، المتهم في «جريمة الإسماعيلية»، بقتل صديقه «أحمد محمد صديق»، وفصل رأسه عن جسده في الشارع، تأجيل محاكمة المتهم إلى جلسة الخميس 9 ديسمبر الجاري.