ترجع أسعار الذهب في تعاملات البورصات العالمية اليوم

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين 6 ديسمبر، في بداية تعاملات البورصات العالمية جنيه واحد عقب استقرار دام 3 أيام محليًا وعالميًا، مع وجود توقعات لتذبذب أسعار المعدن النفيس في محلات الصاغة محليًا وعالميًا دون قفزات سعرية كبيرة أو انخفاضات قياسية.

سعر الذهب محليًا

وبِيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 895 جنيهًا مقابل 896 جنيهًا بداية التعاملات البوصات العالمية، وسجل عيار 21 سعر 783 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 671 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و264 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 عالميًا سعر 57.21 دولار، كما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 52.44 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.06 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 42.91 دولار، كما سجلت الأوقية سعر1.779.26 دولار.

شعبة الذهب تصف التراجع بالطفيف

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنَّ التذبذب في أسعار المعدن النفيس يربك عمليات الشراء واصفًا التراجع بالطفيف، لافتًا إلى أن الأسواق لا زالت تترقب سعر جديد قبيل إغلاق البورصات العالمية لأعيرة الذهب محليا وعالميا.

وأضاف نجيب، أن الذهب احد أهم الملاذات الآمنة، لا يزال يكافح لكسر المستوى فوق 1800 دولار، إذ لم نرى أي تدفقات كبيرة للملاذ الآمن بعد ظهور متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون».