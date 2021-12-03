تراجع جديد في سعر الذهب اليوم الجمعة 3 ديسمبر وسط مخاوف من «أوميكرون»

واصلت أسعار الذهب، بداية تعاملات، اليوم الجمعة، 3 ديسمبر تراجعها بقيمة 3 جنيهات في السوق المحلية.

سعر الذهب محليا

وبِيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 887 مقابل 890 جنيها، أمس، وسجل عيار 21 سعر 776 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 665 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و208 جنيهات.

سعر الذهب عالميا

وتراجع الذهب عالميا ليسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 57.03 دولار، كما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 52.28 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 49.90 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 42.17 دولار، كما سجلت الأوقية سعر 1.774.07 دولار.

ماذا حدث في سعر الذهب عالميا؟

وقال «نادي نجيب»، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب تراجعت وسط ارتفاع طفيف في سعر الدولار، أمس الخميس، واصفا التراجع بالمقبول رغم أنه لم يحفز المواطنين على الشراء.

ومن جهتة قال الدكتور واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن سوق الذهب يعاني من الارتباك بسبب المتحور الجديد «أوميكرون»، عالميا وهناك مخاوف من الإغلاق الكلي بما يؤثر على الاقتصاد، وتوقع ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة القادمة حيث يعد الذهب الملاذ الآمن للاستثمار وسط تلك التقلبات.

عالميا، تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات أمس الخميس، وسط ارتفاع طفيف للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن متابعة تطورات المتحور الجديد من فيروس كورونا، «أوميكرون».

كانت الولايات المتحدة، أعلنت أمس اكتشاف أول حالة مصابة بمتحور «أوميكرون»، في ولاية كاليفورنيا، كما كشفت الهند، عن ظهور أول حالة مصابة بالمتحور الجديد على أراضيها، أمس، في حين اكتشفت النرويج نحو 50 مصابا بمتحور «أوميكرون»، تزامنا مع ارتفاع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.1%.