سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 4-12-2021

شهدت أسعار الذهب تذبذبا واضحا في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي انعكس على السوق المحلي ومحلات الصاغة، بعد أن شهدت الأسعار حالة من الارتفاع خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم بين 780 إلى 781 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في ختام تعاملات البورصة أمس الجمعة الموافق 3 ديسمبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 894 إلى 896 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 782 إلى 784 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 670 إلى 672 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,256 إلى 6,272 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021، في أسواق المال، نحو 900.98 جنيه، 57.35 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 788.38 جنيه، 50.18 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 675.75 جنيه، 43.01 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان البنك المركزي قال في بيانه، إنّ أسعار الذهب شهدت تراجعًا على المستوى العالمي بنسبة لا تقل عن 2.34% خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 19 حتى 26 من شهر نوفمبر الماضي، مؤكدًا في تعليقه على الأحداث العالمية والمحلية إن الذهب استقر عند مستوى 1,802.59 دولارًا للأوقية يوم الجمعة الماضي.