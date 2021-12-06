الكشف الطبي لسفاح الإسماعيلية يكشف مفاجآت (6): ذكاؤه 95 ولا يعاني من هلاوس

كشف تقرير الطب النفسي للمتهم «عبد الرحمن. ن»، مرتكب واقعة قتل صديقه وفصل رأسه عن جسده أمام المارة في القضية المعروفة إعلاميًا بجريمة «سفاح الإسماعيلية»، التي تم تداولها على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، العديد من المفاجآت.

وتنفرد «الوطن»، بنشر تفاصيل ما جاء بالتقرير الطبي الذى حصلت على نسخة منه، في السطور التالية:

ذكاء المتهم 95 درجة

أشار تقرير الطب النفسي لمرتكب مذبحة الإسماعيلية إلى أن المتهم حصل على درجة 95 باختبار الذكاء، وهذا يضعه في فئة المتوسط الطبيعي للذكاء، كما أظهر تطبيق اختبارات سمات الشخصية، ارتفاعا في معاملات الجريمة والاندفاعية والسيكوباتية، وهذا من قبل سمات الشخصية وليس من المرض النفسي أو العقلي، التي لا تؤثر على المسئولية الجنائية.

المتهم يراوغ المحققين

كما تبين من خلال توقيع الكشف الطبي النفسي والعقلي على المتهم «عبد الرحمن. ن»، أنه شاب في بداية العقد الرابع من العمر، هادئ ومتعاون وتام الوعي والإفاقة، ولا يعاني من اضطراب بمجرى أو محتوى أو جوهر التفكير، وليس لديه أي نوع من الهلاوس أو أي سلوك هلوسي ومدرك للزمان والمكان والأشخاص، وذاكرته جيدة للأحداث القريبة والبعيدة، وكلامه متناسق وإجاباته مناسبة للأسئلة الموجهة إليه، ولكنه يتعمد المراوغة في الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه، والمتعلقة بموضوع القضية، وذكاؤه في المتوسط الطبيعي بالتقدير الإكلينكي ولا يعاني من اضطراب بالنوم، وقادر على الإدراك والاختيار والتمييز بين الصواب والخطأ، ويدرك قيمة الأفعال وعواقبها.

المتهم لا يعاني من اضطراب نفسي

وأوضحت مناظرة لجنة الفحص للمتهم، عدم وجود أي أغراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي للمتهم في الوقت الحالي أو وقت الواقعة، وهو سليم الإدراك والاختيار والإرادة والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب، ويعتبر تعاطيه للمخدرة باستمرار، وكذلك تناوله للشابو والأبتريل قبل الجريمة، من الدوافع القوية لحدوث تلك الجريمة البشعة.

وأضاف التقرير، أن المتهم «عبد الرحمن. ن» لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا عند ارتكاب الواقعة أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي يفقده الإدراك أو الاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم على الأمور ومعرفة الصواب والخطأ، ما يجعله مسئولًا عن الاتهام المنسوب إليه في القضية رقم 5528 لسنة 2021 إداري ثان الإسماعيلية المقيدة برقم 8453 لسنة 2021 جنح قسم ثان الإسماعيلية.

وقررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، تأجيل محاكمة عبد الرحمن نظمي، الشهير بـ«عبد الرحمن دبور»، والمعروف إعلاميا بِاسم «سفاح الإسماعيلية» إلى 9 ديسمبر الجاري.