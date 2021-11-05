نجل شقيق ضحية جريمة الإسماعيلية: سنقبل العزاء يوم إعدام القاتل

قال محمد حلمي نجل شقيق المجني عليه في واقعة جريمة الإسماعيلية، إن تنفيذ حكم الإعدام في المتهم بارتكاب الواقعة هو الشيء الوحيد الذي سيسمح لهم بإقامة العزاء، وأشار إلى أن لحظة إعدام الجاني ستشفي غيليل الأسرة وحينها سيتأكد الجميع من تحقيق القصاص العادل، لافتا إلى أنهم عائلة صعيدية ولن يقبلوا العزاء إلا بعد وفاة المتهم.

الضحية كان أطيب أشقائه

وأضاف حلمي أن عمه المتوفي في جريمة الإسماعيلية كان أكثر أعمامه خلقا ولم يكن له علاقة بشقيقة ووالدة المتهم كما أشاع أمام المواطنين لحظة قتله: «المتهم ردد تلك العبارات عشان يقتله بدم بارد دون اعتراض أو تدخل من أحد»، نافيا أن يكون المتهم مريض نفسيا أو عقليا مشيراً إللا أنه كان يعرف المتهم بسبب عمله مع أحد أفراد الأسرة في بيع وشراء الأثاث المستعمل: «عارفين إنه بيشرب مخدرات لكنه ليس مجنون أو مريض عقلي وماحدث لم يتوقعه أحد ولم استطع إكمال مشاهدة الفيديو الخاص بالجريمة».

إحالة المتهم إلى الجنايات

وكان المستشار ياسر زيتون عصر المحامي العام في الإسماعيلية، قرر أمس الخميس، بإحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية وذبح مواطن علناً أمام المواطنين إلى محكمة الجنايات في أسرع إحالة في تاريخ القضاء، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم القتل العمد وإرهاب المواطنين وحيازة أسلحة، واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم على مدار أكثر من 14 ساعة متواصلة.

واعترف المتهم بحسب بيان النائب العام بارتكاب الواقعة وتناوله للعقاقير المخدرة صباح يوم ارتكاب الجريمة، فيما أشار البيان إلى وقوع مشادة بين المتهم والضحية تطورت إلى ارتكاب المتهم للواقعة بسبب خلافات بينهم.

واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم لتمثيل الجريمة عقب ساعات من ارتكابها واعترف تفصيلياً بجريمته، فيما أهاب بيان للنيابة العامة بعدم التطرق إلى تفصيلات ماجاء في التحقيقات بشأن سلامة المتهم عقلياً ونفسياً.