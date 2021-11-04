النيابة: مرتكب جريمة الإسماعيلية لا يعاني من أمراض نفسية

كشفت النيابة العامة، عن أن المتهم في واقعة جريمة الإسماعيلية الذي ذبح مواطن علنا أمام المواطنين، لم يكن يعاني من أي أمراض نفسية.

تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي

وجاء ذلك، وفقًا لما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية، من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا، ما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

الاستماع لأقوال الشهود

استمعت النيابة إلى شهادة المجني عليهما المصابين في واقعة جريمة الإسماعيلية، وعشرة آخرين.

كشف جريمة الإسماعيلية

كما اطلعت على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

وكانت النيابة العامة، تلقت بلاغًا بمقتل شخص على يد آخر ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة في الطريق العام بمحافظة الإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده.

بيان النيابة العامة حول الواقعة

وأصدرت النيابة بيانًا عن تفاصيل تحقيقاتها في الواقعة، التي عُرفت إعلاميًا باسم «سفاح الإسماعيلية»، التي قام فيها المتهم بالانقضاض بالساطور على أحد الأشخاص وذبحه أمام أعين المارة في الطريق العام.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، كشفت عن انتشار واسع لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توثق تلك الجريمة البشعة أثناء لحظة ارتكابها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.