نصائح طبية مهمة لمرضى الحساسية خلال موجة الطقس السيئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد، من وجود رياح مثيرة للأتربة خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار رعدية، ويسبب هذا الطقس السيئ عددا من المشاكل الصحية لأصحاب الأمراض حساسية الصدر والربو الشعبي وحساسية الأنف والجيوب الأنفية، ويستعرض لكم «الوطن» خلال السطور التالية أهم النصائح التي يجب على أصحاب مرضى الحساسية اتباعها خلال موجة الطقس السيئ.

ارتداء الكمامة أهم النصائح لمرضى الحساسية

قال الدكتور محمد الشايب، أستاذ الحساسية والمناعة في كلية الطب بجامعة عين شمس، إنه يجب الحرص على ارتداء الكمامة لتجنب دخول الأتربة والهواء إلى مجري الشعب الهوائية، والابتعاد قدر الإمكان عن التعرض للرياح المحملة بالأتربة.

وأضاف «الشايب»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجب المداومة على شرب المياه أثناء وقبل الخروج من المنزل وعلى مدار اليوم وذلك للحفاظ علي بقاء الجسم في حالة رطبة وعدم جفافه.

الحرص على ممارسة الرياضة

وأوضح «الشايب»، أنه لابد من ممارسة الرياضة والمداومة عليها وخاصة الجري، في أماكن مفتوحة، كما أنه يجب الاهتمام بالنظام الغذائي الذي يحتوي علي الكثير من الخضروات والفواكه الطازجة، التى تعمل بدورها على تعزيز وظائف الجسم جميعها وليس صحة الجهاز المناعي فقط، كما أنه يفضل في تلك الأجواء غير المستقرة ارتداء ملابس خفيفة خاصة في فترة الليل أو الصباح الباكر، لاحتمالية التعرض لنوبات البرد.

استخدام المناديل المبللة على الأنف والفم

وأشار «الشايب» إلي أهمية استعمال المناديل المبللة على الفم والأنف لما لها من أهمية، كما أنه يجب عدم الاحتكاك أو الجلوس مع أشخاص مصابين بنزلات البرد.

بجانب أنه يجب على المريض أخذ أدوية الحساسية الخاصة به بانتظام خاصة خلال فترة التقلبات الجوية منعا للإصابة، واستخدام محلول ملحي لمن يعانون من صعوبة في التنفس كحل وقائي وسريع.