محافظ أسيوط وأمين حزب مستقبل وطن يشهدان انطلاق مسابقة «أوائل الطلبة»

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات مسابقة أوائل الطلبة «من كل بيت في مصر» بمدرسة السلام الإعدادية والثانوية الخاصة بحي غرب، والتي ينظمها حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط على مستوى مدارس المحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية ومؤنس منير مدير عام مدرسة السلام الإعدادية والثانوية الخاصة بأسيوط وأحمد ثابت نائب رئيس حي غرب وعمرو مهران عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالمحافظة وعصام بداري المشرف على المسابقة بأمانة أول بحزب مستقبل وطن بالمحافظة.

إطلاق فاعليات المسابقة

أطلق المحافظ وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط فعاليات المنافسات بمدرسة السلام الإعدادية الخاصة والتي بدأت اليوم منافساتها بين مدرستي فاطمة الزهراء الإعدادية بنات ومدرسة اللواء محمد عبدالحليم موسى الإعدادية والتي أسفرت عن فوز فريق مدرسة اللواء محمد عبدالحليم موسى الإعدادية.

المحافظ يتفقد اليوم الدراسي بالمدرسة

ثم تفقد المحافظ بعض الفصول الدراسية بالمدرسة والتقى بالطلاب والمعلمين مستعرضًا بعض الإنجازات التي تم تنفيذها بقرى المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالإضافة إلى المشروعات التنموية والقومية التي تم تنفيذها على أرض المحافظة ضمن برنامج تنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

المحافظ يعلن دعمه لأنشطة المسابقة

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لجميع أنشطة وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة بين مختلف مدارس المحافظة لتشجيع الطلاب على تنمية معلوماتهم العلمية والمعلومات العامة والخاصة بالمشروعات التنموية والقومية التي يجرى تنفيذها بالمحافظة فضلًا عن الإنجازات التي تتم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن المبادرات الرئاسية التي تستهدف كافة القطاعات التي تهم المواطنين مشيرًا إلى تكريمه الفريق الفائز بالمسابقة ومنحه شهادات التقدير والمكافآت المالية تشجيعًا للفرق المشاركة على التنافس والوصول للمركز الأول.

وأشاد أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة بدعم الوزير المحافظ للمسابقة واهتمامه بحضور الفعاليات ودعم الطلاب والقائمين على المسابقة، لافتًا إلى مشاركة أكثر من 1700 مدرسة في الفعاليات بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوصول إلى المراكز الأولى بالمسابقة وخلق حالة من التنافس بين الطلاب لتنمية معلوماتهم العلمية والدراسية.

وتابع: «فضلًا عن المعلومات العامة والخاصة بالمشروعات القومية والتنموية والإنجازات التي تتم على أرض الواقع لتعميق قيم الولاء والانتماء عند الطلاب واستهداف جميع الطلاب من كل بيت في مصر وذلك تحت إشراف ودعم ورعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب».