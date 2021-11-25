تعليم أسيوط يطلق مسابقة «أوائل الطلبة» لزيادة الوعي بالمشروعات القومية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط تدشين مسابقة أوائل الطلبة، بالاشتراك مع حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وذلك وتحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الارتقاء بالتفوق الدراسي والوعي بالمشروعات القومية لدي الطلاب ومن خلال التعاون مع حزب مستقبل وطن علي تنظيم مسابقة أوائل الطلبة للصوف السادس الابتدائي، والثالث الإعدادي، والثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والخاصة عربي على مستوي الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية.

التعليم ومستقبل وطن ينظمان مسابقة أوائل الطلبة

وأوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وافق على قيام حزب مستقبل وطن بالتعاون مع الوزارة على تنظيم مسابقة أوائل الطلبة للصوف السادس الابتدائي، والثالث الإعدادي، والثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والخاصة عربي على مستوي الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية.

وأضاف أنه سوف تشكل لجنة على مستوى المديرية برئاسته وعضوية كل من مدير عام التعليم العام، ومديري المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي العام وموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية والتربية الاجتماعية ولجنة أخرى بالإدارات التعليمية.

وأكد على اهتمام الوزارة وقياداتها بالأفكار التي تحفز المتفوقين علميا وتشجيعهم على مواصلة التفوق والتميز، لافتًا إلى تفاؤله بنجاح مبادرة «أوائل الطلبة» خصوصًا بما لدى حزب مستقبل وطن من انتشار كبير وتأثير في مختلف أنحاء المحافظة.

دعم النشء وتشجيع المتفوقين

وقال المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، إن المسابقة ضمن توجهات الحزب بدعم النشء وتشجيع المتفوقين والمتميزين وتسليط الضوء عليهم.

وأضاف أمين مستقبل وطن بأسيوط، أن الحزب سيتولى توفير الهدايا والجوائز المالية للفائزين وتقديم الجوائز المالية للمشرفين والمشاركين وفق موازنة المسابقة

وفى سياق متصل بدأ حزب مستقبل وطن بأسيوط استعراض بنود الفعالية الكبرى التي ينفذها الحزب على مستوى الجمهورية «أوائل الطلبة» وذلك بعقد الاجتماع التنسيقي بين قيادات مستقبل وطن بالمحافظة وقيادات مديرية التربية والتعليم، وذلك بحضور الأمين المساعد بالمحافظة الدكتور علي مهران عضو مجلس الشيوخ، وأمين التنظيم بالمحافظة محمود معوض نفادي وقيادات مديرية التربية والتعليم، بحضور وكيل الوزارة ومدير التعليم الفني والسادة مديري الإدارات.