«مستقبل وطن» يكشف تفاصيل مسابقة أوائل الطلبة.. تمر بـ4 مراحل

أعلن الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، المحاسب هشام قدوس أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف وإدارة أكبر مسابقة تعليمية «أوائل الطلبة»، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

تشكيل اللجنة المشرفة على المسابقة

وأوضح «قدوس»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المشكلة يترأسها محمد عبد السلام السنوسي أمين المتابعة وتقييم الأداء على مستوى الجمهورية، والدكتور محمد أبو الفضل بدران أمين التعليم والبحث العملي نائبا، وهشام قدوس الأمين المساعد للحزب بمحافظة قنا نائبا، وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم الحزب بالمحافظة نائبا، ومحمد فاوي أمين التدريب والتثقيف مقررا للمسابقة، وعضوية «أمين الشباب محمد عبد الستار تمام وأمين الإعلام وائل ممتاز وأمين العلاقات العامة الدكتور ضاحي حمدان وأمين المتابعة وتقييم الأداء الدكتور بدوي المعاون وأمين الثقافة والفنون والرياضة الدكتور عمر موسى وأمين العمل الجماهيري شادي أشرف».

من جانبه، أكد أمين تنظيم الحزب بقنا عمرو طارق السباعي، التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لتحقيق الهدف من المسابقة التي تعد الأكبر على مستوى الجمهورية، وهو مشاركة جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، مشيرا إلى أن الحزب سيتبنى كافة المتفوقين والعباقرة، من خلال دعمهم سواء داعما ماديا ومنح دراسية أو دعما معنويا، كما أنه تم رصد مكافآت كبيرة لجميع الفرق الفائزة بجميع المراحل.

المسابقة تمر بـ4 مراحل

الجدير بالذكر أن المسابقة، تجري على 4 مراحل، الأولى بين المدارس في مرحلتي «الابتدائية والإعدادية» على مستوى المجلس القروي؛ لتحديد المدرسة الفائزة في كل مرحلة تعليمية تمثل المجلس القروي، أما الثانية ستكون على مستوى المراكز والأقسام والأحياء «الإدارات التعليمية»، إذ تضم مدارس المرحلة الثانوية في المركز والقسم والحي، والمدارس الابتدائية والإعدادية، الفائزة من المرحلة الأولي، بالإضافة إلى المدارس الابتدائية والإعدادية بالمدن التي ليس لها مجالس قروية، وتتم التصفيات باختيار فريق واحد لكل قسم في كل مرحلة تعليمية.

أما المرحلة الثالثة فتكون على مستوى المحافظة «مديرية التربية والتعليم»، وتخوض المنافسة الفرق الفائزة من المرحلة الثانية على مستوى المركز أو القسم أو الحي، وتتم التصفيات لتحديد الفريق الفائز على مستوى المحافظة في كل مرحلة تعليمية، ثم المرحلة الرابعة «التصفيات النهائية» على مستوى الجمهورية، وتتم بين فرق المحافظات لتحديد المحافظات الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى لكل مرحلة تعليمية «ابتدائي – إعدادي – ثانوي».

كما يشارك طلبة وطالبات المرحلة الجامعية، في مرحلة واحدة فقط على مستوى الجمهورية، وهي «النهائية».