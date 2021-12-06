تفاصيل اجتماع وزير الري مع وفد عراقي رفيع المستوى

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وفدًا عراقيًا رفيع المستوى برئاسة المهندس حسين عبد الأمير بكة، وكيل وزارة الموارد المائية العراقية، وعضوية المهندس مازن داوود، والمهندس جعفر كاظم، والمهندسة سارية إبراهيم.

وقد رحب الدكتور عبد العاطي بأعضاء الوفد العراقي في بلدهم الثاني مصر، مشيدًا بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، ومن جانبهم نقل أعضاء الوفد العراقي دعوة المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي للدكتور عبد العاطى لزيارة العراق، في شهر مارس المقبل للمشاركة في مؤتمر بغداد الثاني للمياه، معربين عن سعادتهم بزيارة مصر.

تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة بين مصر والعراق

وتأتى هذه الزيارة في ضوء نتائج زيارة الدكتور عبدالعاطي لدولة العراق الشقيقة في شهر مارس الماضي للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، والتي جرى خلالها الاتفاق بين الدكتور عبدالعاطي والمهندس الحمداني على الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة، وأيضًا في ضوء نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية في مجال الموارد المائية والري والذي عُقد في شهر يونيو الماضي.

واتفق الجانبين على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الفنيين والإعداد لزيارة وفد فني مصري للعراق، وهى الزيارة التي تمت بالفعل في شهر أغسطس الماضي، وجرى خلالها إجراء العديد من الزيارات الميدانية، وإعداد صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون بين البلدين، ومنها تقنيات الري الحديث، إعادة الاستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الانهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

الوفد العراقي يزور مركز التنبؤ بالفيضان

وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، قام أعضاء الوفد العراقي بزيارة عدد من أجهزة الوزارة للتعرف على الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

وقام الوفد العراقي بزيارة لزيارة مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، كما جرى التعرف على أنشطة وحدة النظم الجغرافية بقطاع التخطيط في مجال استخدام صور الأقمار الصناعية في رصد كافة أشكال التعديات، وتحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه.

وفد عراقي يزور قطاع المياه الجوفية بوزارة الري

وقام الوفد العراقى أيضًا بزيارة لقطاع المياه الجوفية، إذ جرى استعراض مجهودات القطاع المختلفة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار، وتركيب منظومة للرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حده، وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

كما جرى استعراض مجهودات القطاع في تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول، والقيام بزيارة على الطبيعة لأعمال الحماية من أخطار السيول المنفذة بمخر سيل وادي دجلة.

زيارة الوفد للمركز القومي لبحوث المياه

كما قام الوفد بزيارة للمركز القومي لبحوث المياه، إذ جرى استعراض الأنشطة البحثية للمركز ومعاهده المختلفة، وتفقد عدد من الأعمال البحثية التي تقوم بها المعاهد التابعة للمركز، مثل النموذج الطبيعي الخاص بدراسة حماية شواطئ مدينة بورسعيد، والنموذج الفيزيائي المعد لقناطر ديروط الجديدة، بالإضافة لزيارة المعامل المركزية للرصد البيئي.

كما جرى استعراض التجربة البحثية التي تنفذ بمعهد صيانة القنوات المائية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي والمتمثلة في تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي جرى تجربتها للاستفادة من مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز باستخدام تقنية التهوية، والتي تعد إحدى التقنيات قليلة التكلفة، وزيارة مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.

ومن المقرر، قيام الوفد بزيارة للإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة للتعرف على منظومة الرصد الآلي«التليمتري»، والتي تسمح بتدفق بيانات الترع والمصارف والبحيرات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة، ومن المقرر قيام الوفد بزيارة أحد مواقع التليمترى على الطبيعة، والواقعة على فم ترعة الإسماعيلية.

الوفد العراقي يزور مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث

ومن المقرر أيضًا قيام الوفد بزيارة لعدد من مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث وتطبيقات الري الذكي بمحافظة القليوبية، للتعرف على مجهودات الوزارة في تنفيذ هذه المشروعات القومية الكبرى التي تهدف لتحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، وزيارة مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والذي جرى الانتهاء منه مؤخرًا بطاقة تصل إلى 5.60 مليون متر مكعب يوميا، وزيارة قناطر زفتى على فرع دمياط.