وزير الري يشهد زراعة 1000 شجرة مثمرة بحدائق القناطر الخيرية للتكيف مع التغيرات المناخ

شهد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، فعاليات زراعة 1000 شجرة مثمرة من أشجار الزيتون والرمان والتوت بحدائق القناطر الخيرية، والتي قامت بها مؤسسة «شباب بتحب مصر»، وبالتعاون مع مؤسسة «Thyssenkkrupp» الألمانية والمعنية بالتكيف مع التغيرات المناخية.

دعم مجهودات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية

وقال عبد العاطي، إن رعاية وزارة الموارد المائية والري لمثل هذه المبادرات، يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم مجهودات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وإدراكًا لحجم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، خاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم لعام 2022 «COP27»، وتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالمي».

الانتهاء من تطوير حدائق عفلة والنيل والمركز الثقافي والبحيرة

وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع «شجرة النيل» الذي أطلقته مؤسسة «شباب بتحب مصر» في اليوم العالمي للبيئة بهدف زراعة نصف مليون شجرة على مدار سنتين للتكيف مع التغيرات المناخية، مع الحرص على مشاركة السكان المحليين في أنشطتها المختلفة.

وكانت مؤسسة «شباب بتحب مصر» وبرعاية وزارة الموارد المائية والري، وبالتعاون مع مؤسسة «Thyssenkkrupp» الألمانية، قد قامت بزراعة 1000 شجرة مثمرة على جانبي ترعة منشأة دهشور بمحافظة الجيزة، والتي تم تأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع.

وقامت الوحدة البحثية في مؤسسة «شباب بتحب مصر» بعمل دراسة بحثية عن هذه الأشجار وعدم تأثير الجذور الخاصة بها على أعمال التأهيل المنفذة على الترع.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري انتهت مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فم فرع دمياط القديمة وقناطر فم فرع دمياط الجديدة.

تقام الحديقة على مساحة 13 فدان، وقد اشتملت أعمال التطوير على إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين، وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التي استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر ويصل عمرها إلى 200 عام.

كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنه وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة.

تطوير حديقة الياسمين بالقناطر الخيرية

وتعد حديقة الياسمين أحدث الحدائق الجاري تطويرها حاليا بمساحة 8 أفدنة، وتشتمل أعمال التطوير على عمل شلال صناعي على مسطح 1000 متر مربع ونافورة ومقاعد من الرخام وكافيتريا ومسطحات كبيرة من النجيلة الخضراء والأشجار والنخيل والزهور والنباتات النادرة ومقاعد خشبية وبرجولات ومشايات ودورات مياه، مع استخدام شبكه ري حديث لري الحديقة، وتنفيذ شبكه إنارة ليليه للحديقة، وذلك في إطار أعمال التطوير المستمرة التي تقوم بها الوزارة لحدائق الري بالقناطر.

ويتم تنفيذ جميع أعمال التطوير ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة اعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.