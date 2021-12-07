ريشة «أسامة» ترسم منسي وبيج رامي وصلاح: بعمل لوحات بالشاي والملح

منذ صغره يعشق الفن ويهوى رسم المشاهير، فكان يخط بأنامله الصغيرة رسومات للكثير منهم بدءًا من نجوم الأبيض والأسود انتهاءً بمشاهير الرياضة والشهداء، وطوَّر من نفسه ليصبح فنانا معروفا بين المشاهير ونجوم المجتمع، ولم تمنعه دراسته من استكمال حلمه فالتحق بمعهد النظم والمعلومات بمحافظة الإسكندرية، واستكمل مشوار الفن ليطلق عليه أصدقاؤه لقب «دافنشي كفر الشيخ».

أسامة صديق، البالغ من العمر 21 عاماً، ابن قرية شباس الشهداء التباعلة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، الشاب الذي أبهر المشاهير برسوماته إذ يستخدم «الملح والشاي»، في رسم بورتيريهات لهم: «بقالي 7 سنين برسم، وبستخدم حاجة مميزة هي الملح والشاي، ورسمت كثير من الممثلين من أيام الأبيض والأسود زي إسماعيل ياسين وأم كلثوم وأحمد بدير وغيرهم من المشاهير، ومفيش مناسبة مش برسم فيها لنجوم المجتمع، رسمت الشهيد أحمد منسي، والبطلين العالميين محمد صلاح وبيج رامي، وبنتنا الزهراء لايق، قارئة القرآن أمام الرئيس السيسي، وشيخ الزهر والسيدة أم كلثوم».

حاول الشاب تطوير نفسه وأدواته وتطوير رسوماته، وتعلم عبر الإنترنت وفقا لحديثه لـ«الوطن»: «كنت برسم بشكل تقليدي لكن قولت لازم أطور نفسي فبقيت أجرب وأشاهد فيديوهات على يوتيوب لفنان أجنبي، لحد ما اتعلمت أرسم بالشاي والملح، وبدأت أرسم كل حاجة بطريقة مبتكرة ووصلت لوحاتي للفنانين والمشاهير، كنت بقعد على طبلية البيت وأرسم، وأقعد أصر في بورتيريهاتي وأعرضها على صفحتي على فيس بوك وأمنشن النجوم علشان يشوفوا لوحاتي».

اللوحة أو البورتريه يستغرق 35 دقيقة

35 دقيقة هي المدة التي يرسم فيها أسامة صديق بورتريه كامل أو لوحة كاملة سواء باللون الأبيض أو الأسود وهما لوني الشاي والملح: «برسم الصورة في 35 دقيقة ومن غير ما أبقى مخطط للرسم أنا بس بشوف الصورة وأبدأ أرسم بدون تحديد وطورت أدواتي من الرسم بالقلم الرصاص والفحم للرسم بالشاي والملح، الأخير أكثر تطورا».

لا يحلم الشاب سوى بأن يكون له معرض كبير، وأن يصل إلى العالمي برسوماته: «بحلم أبقى دافنشي، ونفسي أعمل معرض كبير عالمي ورسوماتي تلف العالم كله».