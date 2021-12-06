السيسي يوجه بـ«بنية كهربائية» تستوعب الزيادة السكانية في الدلتا الجديدة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتور محمد شاكر، عرض الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق «الدلتا الجديدة»، بإجمالي مساحة 2.2 مليون فدان، حيث وجه الرئيس بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروع، لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية، نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع بالمنطقة، وتنوع الأنشطة الصناعية ذات الصلة، وذلك بهدف تحقيق الحد الأقصى للقيمة المضافة لتلك المشاريع، وحسن إدارتها، ولضمان جودة الإنتاج وإتاحته بالسوق، وكذلك توفير مياه الري.

عرض موقف التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالي

كما جرى عرض الموقف التنفيذي فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين التغذية الكهربائية الحالية والمستقبلية لمنطقة الساحل الشمالي، وبما يدعم البنية التحتية اللازمة لمشروع الربط الكهربائي مع ليبيا.

كما استعرض وزير الكهرباء، مستجدات مشروع الربط الكهربائي الثلاثي مع كلٍ من قبرص واليونان، فضلاً الربط الثلاثي مع العراق والأردن، وكذا الربط مع المملكة العربية السعودية، بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة على مدار العام، وفقا لاحتياجات كل جانب من الطاقة الكهربائية، بالتكامل مع مخطط تدعيم البنية الكهربائية لشبه جزيرة سيناء.

استعراض مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الكهرباء استعرض كذلك المشروعات القومية في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً التي تقوم على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما فيها مخطط إنتاج الطاقة الكهربائية، من محطات المركزات الشمسية، التي تعتمد على التخزين الحراري للطاقة الشمسية على مدار اليوم، بحيث تعتبر بديلاً للوقود التقليدي.

وأوضح أن ذلك في إطار توجه الدولة، لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في البنية التحتية الخضراء، وتعزيزا لاستراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 20% بحلول عام 2022، ونسبة 42% بحلول عام 2035، لمكون الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر.

نتائج أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمنتدى الطاقة الأفريقي

واتصالاً بالطاقة الجديدة والمتجددة؛ استعرض وزير الكهرباء، مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر، باستخدام الطاقة المتجددة، وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص.

كما جرى عرض نتائج أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمنتدى الطاقة الأفريقي، الذي عقد مؤخرا بلندن، التي شارك فيها وزير الكهرباء، وشهدت استعراض التجربة المصرية الرائدة، التي تحولت من عجز في الطاقة الكهربائية إلى وفرة، مع رفع كفاءة الشبكة الوطنية للتوزيع.

ولفتت إلى توفير الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية للطاقة، في ظل المشروعات القومية العملاقة في مختلف المجالات التنموية على مستوى الجمهورية، خاصةً مبادرة «حياة كريمة»، وهو ما انعكس على إشادة الجانب البريطاني بمناخ الاستثمار المصري والتجربة الملهمة في هذا الصدد، والتي يمكن نقلها لباقي الدول الأفريقية.