إبراهيم حمدتو: «لقائي بالرئيس السيسي تكريم لي»

علق إبراهيم حمدتو، لاعب تنس طاولة بارالمبي مصري، وكابتن المنتخب الوطني، وأول لاعب يمارس اللعبة مستخدما فمه فقط، على لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده الساحة الرياضية لأصحاب الهمم، قائلًا: «هذا اللقاء تكريم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه يستحق التكريم من كل فرد في مصر بسببب إنجازاته التي عمل على تحقيقها خلال الفترة السابقة».

حمدتو: نعيش تطورا كبيرًا في كل المجالات الرياضية والثقافية

وأضاف لاعب تنس الطاولة البارالمبي المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «نعيش تطورا كبيرًا في كل المجالات الرياضية والثقافية وغيرها، وذوي الهمم أصبحوا جزءً أصيلا من المجتمع بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحب الناس للرئيس تكريم من الله عز وجل».

حمدتو: الرئيس هو الأب والأخ والسند لنا في المرحلة الماضية

وتابع لاعب تنس طاولة بارالمبي مصري «الرئيس هو الأب والأخ والسند لنا في المرحلة الماضية وأشكره على دعمه ومساندته لنا طول السنوات السابقة»، مشيرًا إلى أنه يبلغ 48 عاما من العمر وعاش 30 سنة من التهميش، لكن في عهد الرئيس السيسي، أصبح ذوي القدرات الخاصة يشعرون بوجودهم ودورهم في المجتمع».

ولفت «حمدتو» إلى أن عام 2018 شهد إصدار قانون حقوق ذوي الإعاقة الذي كانوا يحلمون به منذ سنوات طويلة: «حسينا بكياننا ووجودنا في المجتمع وإننا عضو أصيل فيه، وكان في اهتمام بيّ في البارالمبياد الماضية وشاركنا في بطولات دولية وخضنا معسكرات داخلية وخارجية لتقديم مستويات أفضل ورفع اسم مصر وشعرنا بأننا لاعبون دوليون».

وأشار لاعب تنس طاولة بارالمبي مصري إلى أنه يستعد لبطولة في كوستاريكا، بالإضافة إلى بطولة مصر الدولية في شهر مارس، حيث من المنتظر أن يشارك فيها عدد كبير من الجنسيات الأجنبية.