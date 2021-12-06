السيسي يوجه بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجهود الوطنية «لإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية»، موجها بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، خاصةً من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين، وذلك بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية، لسد الفجوات الاستيرادية، لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة كل القطاعات التنموية، لاسيما قطاع الطاقة والإنشاءات، وبالتوازي دعم الطاقات الإنتاجية المتاحة حاليا.

برنامج إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية

واستعرضت نيفين جامع، أهم جوانب برنامج إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، فضلاً عن الخطوات التنفيذية المتخذة من وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، لتحديد التوزيع النوعي لأهم الواردات السلعية من مستلزمات الإنتاج الكهربائية المستهدف تعزيز توطين صناعتها محليا، خاصةً ما يتعلق بالمستلزمات المرتبطة مباشرةً بمشروعات التنمية.