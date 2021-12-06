يوتيوبر: «السوشيال ميديا ممكن تبقى وظيفة مربحة لو قدمت محتوى مختلف»

أكد إسلام فوزي، يوتيوبر، أن تقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من الممكن أن يكون وظيفة مربحة للغاية، لكن بشرط أن يكون الشخص الذي يقدم هذه الفيديوهات، يملك محتوى مختلف لتقديمه للناس، وبشكل يضمن من خلاله جذب الأنظار والمشاهدات.

وأضاف «فوزي»، خلال استضافته ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، أن محاولة امتهان تلك الوظيفة، يتطلب بالفعل أن يكون صاحبها يملك محتوى ليقدمه للناس، متابعا: «لازم تبقى عندك شيء تقدمه، مش هقوم أصور حياتي وخلاص، وهي دي اللي هتبقى شغلانة».

انفلونسر

وأشار اليوتيوبر، إلى أن هناك انفلونسر كثر يمتنهون بالفعل مهنة تقديم محتوى مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم بالفعل يمتلكون محتوى مختلف أو معلومة يحتاجها الناس، مضيفا: «مهنة زيها زي المذيع بس الموضوع اتقلب على يوتيوب».

مجهود كبير

وحول الأمر ذاته، أكدت ياسمين عبيد، يوتيوبر، بأن امتهان وظيقة تقديم محتوى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مربح ماديا، يتطلب مجهود كبير جدا وعمل لفترات طويلة قد تصل إلى السنوات.

تارجت يومي

وأضافت «ياسمين»، خلال استضافتها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc: «هو مش شغلانة سهلة خالص، احنا عندنا تارجت يومي، وفي ناس متابعنا ليها عندنا حق، إننا دايما نكون موجودين بنقدمهلم أي شيء جديد ينسوا بيه هموم يومهم».

الموضوع مش سهل

وشددت اليوتيوبر، أن الموضوع ليس بالسهل كما يتوقعه الكثيرون، فالفيديو الذي يشاهدوه لمدة دقيقتين أو أكثر، قد تحتاج لأربعة ساعات كاملة تعمل على مونتاجه وتعديله.

إسلام فوزي وياسمين عبيد زوجان اشتهرا على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بعد تقديمها محتوى كوميدي نال إعجاب الكثيرون من رواد تلك المواقع.