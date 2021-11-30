«طنط منى» يوتيوبر تقدم محتوى كوميديا: «الناس بتحبني وده سر نجاحي»

ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، وباتت محل إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب بساطتها وضحكتها التي لا تفارقها عند تقديم محتوى كوميدي وربطه بحياتها اليومية، «طنط منى الجندي» تعيش في إحدى قرى محافظة المنوفية، وتعرض محتوى تتحدث فيه عن الأكلات المشهورة، وأحيانا أخرى ملابسها والذهب «الفالصو» الذي تمتلكه، نجحت في عمل حالة بين المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي.

طنط منى: بدأت الفيديوهات بتعليم السيدات الخياطة

«قررت عمل برنامج ترفيهي على النت بعد أن كنت أقدم دورات لتدريب السيدات على الخياطة، ونجحت في الحصول على محبة الجميع والناس كلها بتدعمني»، بهذه الكلمات بدأت منى الجندي الشهيرة بـ«طنط منى» حديثها لـ«الوطن»، موضحة أن مئات الحلقات لقيت إعجاب الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تقدم المحتوى البسيط الفكاهي الذي يتحدث عن حياتها وبعض الأحداث المضحكة

طنط منى الجندي: الناس بيحبوني

وأضافت طنط مني الجندي أنها استطاعت الحصول على محبة الجميع بسبب بساطة المحتوي الذي تقدمه، وضحكتها التي تزين فيديوهاتها المتتالية، مؤكدة أن المحبة التي وجدتها من المشاهدين دليل على نجاح تجربتها، مشيرة إلى أنها تستخدم الجو الريفي في قرية عرب الرمل بالمنوفية في التصوير، والذهب الفالصو لتعبر به عن قناعتها بالحياة التي تعيشها، والأكلات الشعبية مثل الفطير المشلتت.

وأوضحت أن صديقتها «كريمة» التي تتحدث عنها دائما في فيديوهاتها هي شخصية خيالية لجذب انتباه المشاهدين وتقريب الواقع لهم قائلة: «ممكن كريمة تكون أمي أو أختي أو صاحبتي أو جارتي بس مينفعش أقول الأسماء الحقيقية علشان الناس متزعلش مني»، موجهة الشكر لكل من دعمها من أسرتها سواء كان زوجها أو ابنها أو المشاهدين الذين يترقبون حلقاتها بشكل مستمر.