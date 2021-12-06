مستندات فتح حساب للأطفال بجوائز مالية كل 6شهور من بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان التابع لوزارة الإسكان الاجتماعي إمكانية فتح حساب للأطفال بدون مصاريف إدارية ويتم إدخاله للسحب على الجوائز ونشر البنك تفاصيل كيفية فتح الحساب من خلال بيان رسمي.

فتح الحساب بحد أدنى 100 جنيه مصري

يصدر الحساب باسم الطفل«ة» أو الشاب«ة» «أقل من 21 عاما» بولاية الولي أو الوصي للولي حرية التعامل على الحساب، من خلال حساب التوفير الإلكتروني، وإتمام السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي على شبكة 123 ولمدة 24 ساعة طوال الأسبوع.

يمكنك الحصول عبر هذا الحساب من بنك الإسكان والتعمير على وحدة سكنية من الوحدات المتوفرة لدى البنك، يجوز الاقتراض بضمان الحساب حتى 90% من قيمته بإجراءات ميسرة.

يحتسب معدل عائد سنوي حسب شرائح المبلغ، اعتباراً من أول الشهر التالي للإيداع «ويضاف في 31 ديسمبر من كل عام».

جوائز كل 6 شهور

يتم السحب على الجوائز كل 6 أشهر للدفتر الذي يصل رصيده إلى 100 جنيه مصري وتتمثل في الآتي:

- الجائزة الأولى شقة قيمتها «200 ألف جنيه»، ويجوز صرف الجائزة نقداً.

- الجائزة الثانية مقدم وحدة سكنية قيمتها «100 ألف جنيه»، ويجوز صرف الجائزة نقداً.

- الجائزة الثالثة مقدم وحدة سكنية قيمتها «50 ألف جنيه»، ويجوز صرف الجائزة نقداً.المئات من الجوائز النقدية الأخرى تتراوح قيمتها بين 250 جنيه مصري إلى 1500 جنيه مصري.

المستندات المطلوبة

- مستند تحقيق شخصية رسمي

- بطاقة رقم قومي للولي الطبيعي أو الواصي

- جواز سفر للأجانب المقيمين

- مستند تحديد محل إقامة «فاتورة كهرباء – فاتورة مياه – فاتورة تليفون»

- مستند إثبات جهة العمل يصدر من إدارة رأس المال البشري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة

- نموذج التوقيعات الخاص بالعميل «بالولي الطبيعي أو الوصي»

- شهادة ميلاد الطفل.

مصاريف إدارية

لا يشترط بنك التعمير والإسكان مصاريف إدارية لفتح الدفتر ولكن الحد الأدنى لفتح الدفتر 100 جنيه بينما المصاريف الإدارية عند إغلاق الدفتر 50 جنيها، وتبدأ أسعار الفائدة على المدخرات بالدفتر من 1.75% وتصل إلى 5% على إجمالي المبالغ المودعة في الدفتر.