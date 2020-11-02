بنك التعمير: استقبال 2450 مواطن من راغبي حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

واصلت بنوك التعمير والإسكان بمختلف محافظات الجمهورية استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي.

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، أن أن عدد المتقدمين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ نحو 2450 مواطن، من مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة استمرار الحجز حتى ديسمبر المقبل.

وتضمنت كراسة الشروط مواقع الوحدات السكنية المتاحة بالمدن الجديدة، وإقرار الإلتزام بتقديم كافة البيانات الصحيحة، والمستندات اللآزمة للحصول على الوحدات السكنية.

وكانت وزارة الإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت طرح 125 ألف وحدة سكنية لمتوسطى ومحدودى الداخل، والمعروفة شعبيا بوحدات إسكان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهديته للشعب المصري لتوفير وحدات سكنية بمساحات 75 مترا وتصل إلى 120 مترا، إعتبارا من يوم الأحد، الأول من نوفمبر القادم ، وذلك لذوى الإحتياجات الخاصة، ثم يلية فتح باب التقديم لجميع المصريين بداية من الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر القادم، وذلك في إطار دعم الدولة لذوي الهمم والمعاقين وذوي القدرات الخاصة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا الطرح يأتى تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لجموع المصريين، وشرائح المجتمع على إختلاف إمكانياتهم، بهدف تحقيق رغبة المصريين فى تملك المسكن الخاص بهم.

وكانت المهندسة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أعلنت شراء كراسة الشروط المُتضمنة إستمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأكدت طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، بـ10 مدن جديدة وهي: بدر، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، ملوى الجديدة، أسوان الجديدة.

ويحظر شراء الوحدات نقداً ويتم السداد بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 7 % سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40 % من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 %)، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

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