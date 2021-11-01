شقق بنك الإسكان والتعمير لمحدودي الدخل 2021.. تعد من أكثر عمليات البحث التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الأيام، حيث يبحث عدد كبير من حاجزي شقق بنك الإسكان والتعمير لمحدودي الدخل 2021، عند موعد إعلان نتيجة الفرز، وذلك تزامنًا مع نهاية الحجز منذ 23 سبتمبر الماضي، وترقبًا لإعلان النتيجة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في أقرب وقت.

شقق بنك الإسكان والتعمير لمحدودي الدخل 2021

حيث من المعتاد خلال الإعلانات السابقة لبنك التعمير والإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم الإعلان عن نتيجة الفرز، خلال شهر من موعد غلق باب الحجز، وذلك فور انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من عمليتي الاستعلام والفرز لجميع طلبات الحجز المقدمة.

وتتمثل شقق بنك الإسكان والتعمير لمحدودي الدخل 2021، في شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، التي أطلق المرحلة الأولى منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر 2020، بهدف توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أماكن شقق بنك الإسكان والتعمير لمحدودي الدخل 2021، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

نظام سداد شقق بنك الإسكان والتعمير لمحدودي الدخل 2021

وتعد شقق بنك الإسكان والتعمير لمحدودي الدخل 2021، أول الشقق التي سيطبق عليها مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، الذي أطلقها رسميا يوليو 2021، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وتقسيط يصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

أماكن شقق بنك الإسكان والتعمير لمحدودي الدخل 2021

يتم طرح شقق بنك الإسكان والتعمير لمحدودي الدخل 2021، داخل عدد من مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).