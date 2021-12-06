وزير الخارجية يسلم الرئيس السنغالي رسالة من السيسي

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى داكار، وسلمه رسالة من الرئيس السيسي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الرسالة تناولت سُبُل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأوجه تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وزير الخارجية يشيد باختيار السنغال لرئاسة الاتحاد الأفريقي

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أشاد خلال اللقاء باختيار السنغال لرئاسة الاتحاد الأفريقي، لمدة عام؛ اعتباراً من فبراير 2022، وأبدى استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للسنغال في ضوء الخبرات التي تتمتع بها في هذا المجال، بعد رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019، التي شهدت خطوة كبيرة على صعيد تحقيق التكامل القاري؛ متمثلةً في دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى حيز النفاذ خلال الرئاسة المصرية.

شكري يدعو الرئيس السنغالي لزيارة مصر

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى تقديم الوزير شكري التهنئة للرئيس ماكي سال على قرب توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، معرباً عن تقدير مصر لعلاقات الأخوة والصداقة التي تربطها بالسنغال، وتطلع رئيس الجمهورية لاستقبال الرئيس السنغالي في بلده الثاني مصر؛ للتباحث حول تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى مجالات التعاون الثنائي، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً الاعتزاز بالتنسيق المستمر بين مصر والسنغال في مختلف المحافل الدولية، وتوافق رؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما أشاد شكري، بتنظيم الجانب السنغالي لمنتدى داكار للسلم والأمن، بما ينم عن مدى اهتمام الرئيس السنغالي بقضايا القارة الأفريقية.