وزير الخارجية يتوجه إلى السنغال للمشاركة في منتدى داكار الدولي

توجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، إلى السنغال؛ للمشاركة في أعمال الدورة السابعة من منتدى داكار الدولي بشأن السلم والأمن في إفريقيا، التي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار على مدار يومين.

تحديات استقرار أفريقيا في عالم ما بعد كورونا

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المنتدى يعقد تحت رعاية الرئيس السنغالي ماكي سال، وبمشاركة وزراء وكبار مسئولين من مختلف دول العالم، إضافة إلى ممثلي العديد من الشركاء والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنعقد الدورة السابعة من المنتدى تحت عنوان «تحديات استقرار وبزوغ أفريقيا في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا».