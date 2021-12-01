مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر لديها توأمة مع النمسا التي تجذب 6 ملايين سائح سنويا

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات العربية الإسبانية موجودة منذ فتح الأندلس، وإن إسبانيا ستحاول الاستفادة من قدرة مصر على المشاركة في أكثر من تحالف تجاري، وكذلك وجود استثمارات في غرب وادي النيل واستثمارات في قناة السويس، موضحًا أن هناك رغبة من إسبانيا للدخول في مجال صناعة السيارات مثلما تستعد مصر.

إسبانيا تحاول الاستفادة من مصر

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الأربعاء، أن مصر تريد التعلم من إسبانيا التي تجذب ملايين السائحين سنويًا، وبها مركز منظمة السياحة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تريد معرفة الطريقة الجيدة التي تعامل بها إسبانيا السائحين، كما لدى مصر توأمة مع النمسا التي تجذب 6 ملايين سائح سنويا.

توفير مليون وظيفة للشباب في مصر

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر تحاول إيجاد نحو مليون وظيفة للشباب، خاصة في مجال السياحة، موضحًا أن الرغبة في إيجاد الوظائف هي السر وراء الانفتاح على مختلف الدول في الفترة الماضية، مثل الصين واليابان وغيرهما.

مصر وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي

وذكر مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر مرتبطة مع الاتحاد الأوروبي لمحاربة الجريمة المنظمة التي تشمل الإرهاب في ظل وجود إرهابيين في سوريا وليبيا، التي يعيش فيها مليونا مصرى، وكذلك محاربة غسيل الأموال والاتجار في المخدرات والبشر والهجرة غير المشروعة.