رئيس الوزراء يؤكد حرص مصر على زيادة أواصر التعاون مع الكويت

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.

مدبولي يشيد بعلاقات التعاون مع الكويت

واستهل رئيس الوزراء، اللقاء، بالإشادة بعلاقات التعاون والأخوة التي تربط بين مصر والكويت، شعباً وقيادة وحكومة، مؤكداً على الاعتزاز بهذه العلاقات، وحرص الدولة المصرية على زيادة أواصر التعاون مع الكويت الشقيقة في كافة المجالات التي تعود بالنفع على الشعبين.

ومن جانبه، أعرب السفير الكويتي عن اعتزازه بتمثيل بلاده سفيراً لدى مصر على مدار السنوات الست الماضية، مؤكداً على ما يكنه لمصر وشعبها من حب وتقدير.

وشكر الذويخ الحكومة المصرية على دعمها له في أداء مهامه خلال السنوات الماضية.

رئيس الوزراء يشكر السفير الكويتي بمصر

وفى ختام اللقاء، شكر رئيس الوزراء سفير الكويت على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية خلال فتره عمله بمصر، متمنياً له دوام التوفيق.