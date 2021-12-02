عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعين غادة جبارة رئيسا لأكاديمية الفنون

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتورة غادة جبارة رئيسا لأكاديمية الفنون، لمدة 4 أعوام، بناء على ترشيح من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وزيرة الثقافة تهنئ غادة جبارة

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وجهت التهنئة لـ غادة جبارة، وطالبتها بالمزيد من تطوير العمل في أكاديمية الفنون.. المؤسسة العريقة على كافة المستويات، ومواصلة الاهتمام بالعملية التعليمية، ودعم القيم الإيجابية في نفوس الطلاب.. لنشر الوعي والارتقاء بالمجتمع، مؤكدة ثقتها في تواصل النجاح الذى تحقق خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن الدكتورة غادة جبارة شغلت منصب نائب رئيس أكاديمية الفنون منذ سبتمبر ٢٠١٨، وهي خريجة المعهد العالي للسينما قسم المونتاج عام 1990، واختارت قبل سنوات أفلام السيرة الذاتية لتكون أطروحتها للحصول على الدكتوراه، وعملت أستاذ دكتور بقسم المونتاج، قبل أن تتولى رئاسة القسم، ثم شغلت منصب وكيلا ثم عميدا للمعهد العالي للسينما من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦، ووكيلا لنقابة المهن السينمائية، وكان أحدث الأنشطة التي أشرفت على تنفيذها إقامة مهرجان أبو الهول السينمائي الدولي، المُخصص لعرض أفلام طلاب معاهد وأكاديميات السينما حول العالم، وأقيم بالجهود الذاتية، كما نجحت في عرض أفلام طلاب معهد السينما في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية، ومنها مهرجانات «القاهرة السينمائي، وكان، ودبي، وفينسيا».