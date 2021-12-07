أكلات شعبية في دمياط «فسفور الغلابة».. البكلويز وبلح البحر وأم الخلول

لأهالي محافظة دمياط في فصل الشتاء عادات وتقاليد، خاصة في الطعام، حيث طبق شوربة البحر السي فود، وبخلاف أطباق الميسورين المتمثلة في الجمبري والكابوريا والكاليمارى وفواكه البحر، هناك أطباق السي فود الشعبية مثل البكلويز وبلح البحر وأم الخلول.

الدسوقي ووالده يبيعان بلح البحر وأم الخلول في دمياط

«الوطن» التقت الدسوقي الغاياتي، شاب من مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية يأتي هو ووالده يوميا كل صباح ومعهم البكلويز وبلح البحر وأم الخلول ليعرضوها للبيع بأسواق دمياط.

وفي منتصف شارع الشرباصي الشهير وسط مدينة دمياط، يقف الدسوقي بأطباقه البلاستيكية وبها أنواع البكلويز الجندوفلى والبلدي وبلح البحر وأم الخلول، حيث يحرص البسطاء على شرائها لتناولها كحساء في ليالي الشتاء الباردة.

الدسوقي يأتي بـ«البكلويز» الذي يتم صيده من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، قائلا: «والدي له 4 أشقاء وأبنائهم يأتون كل صباح من المنزلة منا من يقف بالشوارع مثلى ومنهم السريحة الذي يستقل عجلة ويجوب الشوارع والحوارى ولكل منا زبونه».

نوعان مشهوران للبكلويز

ويوضح مجدي الغاياتي أن هناك نوعين مشهورين للبكلويز، البلدي ولونه أسود والأكبر حجما يسمى جندوفلي، والبكلويز عموما هو عبارة عن صدفة بحر أكبر قليلا تستخدم في تحضير شوربة السي فود، خاصة بالمحافظات الساحلية كدمياط وبورسعيد والإسكندرية ثم مطاعم القاهرة.

توزيع البكلويز على المطاعم الشهيرة

وأشار الغاياتي إلى أنه يتم توزيع البكلويز على المطاعم الشهيرة التى تضعها مع سي فود البحر كالجمبري والكابوريا وغيرها من فواكهه البحر.

وعن طريقة تحضير البكلويز، فمنها يتم سلقه وعمل شوربة البحر منه تشويحه بثوم وزيت ولمون، ومنه من يحضر معه بهارات في الفرن بالطريقة الإسكندراني، وهناك من استحدثوا طرق أخرى مثل إضافة مكرونة معه، أو وضعه على الجريل.

الغاياتي يقول إن البكلويز مطلوب، وخاصة مع دخول فصل الشتاء، حيث تنتعش موسم المأكولات البحرية وخاصة شوربة السي فود ويتفنن أهل دمياط في تحضير المأكولات البحرية بوضع الجمبري والكابوريا والكليماري، إلى جانب البكلويز.

وعن أسعاره قال إنها تتراوح من 25 إلى 35 للجندوفلي، ومن 40 إلى 50 جنيها للبلدي، وتختلف الأسعار في المحلات التجارية والمناطق السياحية كرأس البر حيث يتخطى سعر الكيلو الـ100 جنيه.