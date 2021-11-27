«التنمية المحلية» تكشف إجراءات المحافظات للتعامل مع متحور كورونا الجديد

مع ظهور متحور جديد لفيروس كورونا أو ما يطلق عليه «أوميكرون»، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات تطبق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا واتباع كل ما يصدر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أن من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها تطعيم كل العاملين بديوان عام الوزارة بلقاح كورونا وأيضا المحافظات بتطعيم كل الموظفين أو تقديم تحليل PCR أسبوعيا ومنع أي موظف لا يتلقى اللقاح أو لا يقدم التحليل من دخول مقار عمله واتخاذ إجراء قانوني ضده.

ارتداء الكمامة وحظر الشيشة

وتابع أن من ضمن الإجراءات الوقائية منع التجمعات والحد من الأسواق العشوائية والتأكيد على ارتداء الكمامة في المنشآت والمصالح الحكومية، مع استمرار حظر الشيشة في المقاهى والمطاعم، وتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات ونسب التشغيل، كما سيتم بداية من مطلع الشهر المقبل منع دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا وذلك تطبيقا لتعليمات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن كل المحافظات ملتزمة بتطبيق تلك الإجراءات حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

أعراض متحور كورونا

من جانبها، أكدت وزارة الصحة أن أعراض متحور كورونا الجديد لا تختلف كثيرا عن أعراض فيروس كورونا المتعارف عليها، والتي تتمثل في الحمى والسعال والإرهاق والتهاب الحلق والصداع أو ظهور طفح جلدي أو صعوبة في التنفس أو ضيق التنفس وعدم القدرة أو صعوبة الحركة، والأبحاث التي تجرى في التوقيت الحالي لمعرفة مدى قدرة المتحور الجديد والاستجابة المناعية التي تقدمها اللقاحات لمواجهة الفيروس، علما بأن متحور أوميكرون يستهدف جميع الفئات وهو منتشر في جنوب أفريقيا.

وشددت وزارة الصحة على أن الإجراءات الاحترازية هي السلاح الفعال للتعامل مع فيروس كورونا، بالإضافة إلى اللقاحات التي أصبحت جزءا من تلك الإجراءات مع اتباع إجراءات ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسيل اليدين والابتعاد عن التكدس والزحام قدر الإمكان واتباع التعقيم والتطهير.