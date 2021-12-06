رئيس وفد الاتحاد الأوروبي: نسعى لحلول مقبولة للجميع في أزمة سد إثيوبيا

علق السفير كريستينا بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، على أزمة السد الإثيوبي، فذكر أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن حوض النيل يعطي فرصا اقتصادية كثيرة جدًا من أجل تنمية مستدامة، «في مناسبات عديدة قلت بوضوح أهمية التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ونحن نعمل بنشاط مع زملائي على الساحة للمراقبة وتقديم الدعم، ونحاول إيجاد طريقة لإيجاد آلية، وحل مقبول للجميع»، وذلك خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN».

مصر تستطيع أن تستمر في الحصول على حصتها من مياه النيل

وأضاف «بيرجر»، أن مصر تستطيع أن تستمر في الحصول على حصتها من مياه النيل، بجانب مصادر المياه التي يجري العمل على توفيرها بين مصر وأوروبا خلال 15 عامًا، وهناك محطات لمعالجة المياه وتحسين شبكة الصرف والري من خلال محطات معالجة المياه، موضحًا في الوقت ذاته أن هناك العديد من المشروعات بمجال محطات التحلية، وهناك نصف مليار يورو أنفقت في مشروعات المياه في مصر لحدوث استقرار للسكان في مصر مع الزيادة السكانية.

مصر ستصبح قاعدة كبيرة للمياه في إفريقي

وأشار رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى أن مصر ستصبح قاعدة كبيرة للمياه في إفريقي، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يعلم تاريخ مصر، ويتفهم قلق المصريين بشأن السد الإثيوبي كون مصر هبة النيل، وهذه أمور تعلمنها عندما ذهبنا للمدارس وكان أول درس للتاريخ في أوروبا عن الحضارة المصرية.