طبيب الراحل هاني رسلان: كان السد الإثيوبي شغله الشاغل ويتابعه باستمرار

قال الدكتور أيمن ثروت، أستاذ مساعد الرعاية المركزة والتخدير بجامعة عين شمس والمشرف على حالة الدكتور الراحل هاني رسلان، إن الدكتور هاني رسلان كان له الكثير من الآراء الممتعه أثناء تواجده في المستشفي، لافتا إلى أنه كان متابعا لكل الأحداث الجارية في مصر وخارجها حتى آخر لحظة قبيل وفاته.

ثروت: كان عنده التهاب فيروسي شديد

وأضاف «ثابت»، خلال تصريحات خاصة له على «تليفزيون الوطن»، أن الدكتور الراحل تم وضعه على جهاز الأكسجين بدرجة عالية بعدما تمكن المرض منه بالرغم من محاولات إيقاف المرض، «كان دائم المتابعة والنشاط، وكان عنده التهاب فيروسي شديد جدا مع وجود العاصفة المناعية ليها نسبة مش قليلة، وقعد فترات طويلة على جهاز الأكسجين، وتلقى العلاج في محاولة لإيقاف التأثير الواضح على الرئة، ومع الوقت بدأ التأثير يبقى شديد، واضطرينا في أيامه الأخيرة نضعه على جهاز تنفس لمحاولة إنقاذه».

ثروت: كان دايما متفائل وكان له أراء مختلفة

وأوضح أن أغلب حديثه مع الدكتور الراحل كان عن السد الإثيوبي وما سيحدث مستقبلا وتوقعاته، «كان دايما متفائل وكان ليه أراء مختلفة، وواضح أن الموضوع ده كان شغله الشاغل، وكنت بحب استمع لآرائه وتوقعاته»، مؤكدا على أننا فقدنا رجلا عظيما ووطنيا، موضحا أنه كان يذكر أن الموضوع في أساسه سببه المياه وليس الكهرباء كما فسرته إثيوبيا.