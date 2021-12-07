«الحانوكا» أشهر عيد ديني لليهود.. «شموع وأطعمة مقلية»

تزامناً مع احتفال اليهود بما يسمى بـ«عيد الأنوار» يتعرض المسجد الأقصى المبارك إلى اقتحامات عديدة على مدار أيّام الاحتفال، حيث يقوم المستوطنون بجولات استفزازية في باحات المسجد تحت حماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز المظاهر الاحتفالية للعيد اليهودي والذي بدأ منذ الشهر الماضي ويستمر تسعة أيام.

الاحتفال يستمر لمدة 9 أيام

1. يحتفل الشعب اليهودي بعيد الأنوار، أو «حانوكا» لمدّة تسعة أيام كل عام.

2.يتم الاحتفال بهذا العيد إحياءً لذكرى تدشين الهيكل الثاني في القدس سنة 164 قبل الميلاد، على حد اعتقادهم.

3. تعد أهم عادات وتقاليد ومظاهر احتفال هذا العيد إشعال الشموع في الشمعدان الثُمانيّ والمسمى «حانوكياه» بعد غروب الشمس.

4. يتم في ليلة العيد الأولى إشعال شمعة واحدة تضاف إليها شمعة واحدة كل ليلة، حتى الليلة الثامنة التي يتم فيها إشعال الشموع الثماني جميعاً فيصبح مجموعهم 44 شمعة معاً.

5. تتلى صلوات خاصة بالعيد خلال إشعال الشموع، علما بأن الشمعدان يوضع عند إحدى نوافذ البيت ليمكن مشاهدته من الخارج.

6. يتميز عيد «حانوكا» أنّه احتفال كامل من المأكولات المقلية، مع أكبر قدر من الزيت.

7. من الأطعمة التقليدية في هذا العيد الكعك المقلي بالزيت والذي يسمى «سوفغانية»، ويذكر أنّ معدل السوفغانيوت التي يتناولها الإسرائيلي البالغ خلال 8 أيام عيد الأنوار 3-4 حبات، فيما يتناول الأطفال 6-8 منها.

8.خلال «حانوكا» تتناول الأسر أيضا فطائر بطاطس مقلية.

9.من تقاليد العيد أيضاً منح الأطفال دوامات رباعية الأضلاع يلعبون بها مكتوب عليها الأحرف الأولى لكلمات جملة «معجزة كبيرة حدثت هنا».

10.وفقا للتقاليد الدينية، يعتبر هذا العيد من الأكثر شعبية على الرغم من كونه عيداً ثانويا مقارنة بعيد الفصح، رأس السنة أو عيد الغفران، ولم يتم ذكر العيد في التوراة.