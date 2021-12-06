طلاب جامعة سوهاج الحاصلين على ميدليات البارلمبياد: السر في الموهبة

5 ميدليات تضيفهم جامعة سوهاج إلى دولاب بطولاتها الرياضية، بعد فوز طلابها بذهبيتين و3 فضيات في ختام فعاليات اللقاء الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة بارالمبياد الجامعات المصرية للعام الجامعي 2021\2022، والذي أقيم بالفترة من 28 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، بالمدينة الشبابية بأبو قير بمدينة الإسكندرية، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على رفع مستوى اللياقة البدنية لأصحاب الهمم، ودمجهم داخل المنظومة الرياضية والعمل على استغلال طاقتهم وتحويلها إلى طاقة إيجابية.

كواليس الفوز بالميدليات

كواليس الفوز بالميدليات يرويها طلاب جامعة سوهاج الفائزين في حديثهم مع «الوطن»، ومن بينهم أحمد محمد، 23 عامًا والطالب بالدبلومة التربوية، والذي حصد ميدالية ذهبية بلعبة رفع الأثقال لمتحدي الإعاقة البصرية، قائلا إنه يحب تلك الرياضة كثيرًا ويمارسها باستمرار وحصد العديد من الجوائز بها بمختلف الأعوام، لذلك كان من السهل عليه الانضمام لهذه المسابقة والفوز بالميدالية الذهبية التي رفع بها الوزن 65 كيلو جرام.

أما محمد محمود، 23 عامًا ويدرس في الفرقة الثانية من كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى، كانت المسابقة على مستوى الجامعات هى تجربته الأولى، وعلى الرغم من الإصابة في يده اليمنى، إلا أنه حقق ألقابًا عديدة من قبل على مستوى جامعة سوهاج، وفاز بالمراكز الأولى: «بحب اللعبة وبلعبها باستمرار وده سر إن الكابتن يضمني للفريق»، لافتًا إلى أنه لم يتدرب لوقت كافي لعدم وجود مركز تدريب للمعاقين داخل الجامعة، إلا أن موهبته كانت كلمة السر في تحقيقه الفضية في تنس الطاولة على مستوى الجامعات.

لم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لأيمن رمضان، 24 عامًا ويدرس بالدبلومة التربوية، إذ حصد ميدالية فضية في لعبة رفع الأثقال لمتحدي الإعاقة البصرية في تجربته الأولى داخل عالم الرياضة عامة، موضحًا أن تدريبه الجاد جنبه أي صعوبات في ممارسة رياضة رفع الأثقال، والتي حقق بها المركز الثاني برفعه وزن 55 كيلو جرام.

مركز تدريب خاص لذوي الهمم داخل الجامعة

وبسبب الصعوبات التي واجهت الطلاب في التدريب والاستعداد من أجل هذه المسابقة، وتدرب كلا منهم بشكل شخصي وعلى نفقته الخاصة المكلفة بالنسبة لهم، يأملون أن يتم فتح مركز تدريب خاص لذوي الاحتياجات الخاصة داخل الجامعة؛ لتسهيل التدريب والانضمام لمثل هذه المسابقات، ويشارك بها أكثر عدد من الطلاب المؤهلين جيدًا، وبالتالي فوز الجامعة بميداليات مختلفة وعديدة مقارنة بالجامعات الأخرى.

وتضمنت الألعاب في بطولة ذوي الهمم بجامعة سوهاج «تنس الطاولة، رفع الأثقال، كرة طائرة جلوس، كرة الهدف وكرة القدم» في إعاقات «حركي، ذهني، كف بصري، صم وبكم، وقصر القامة»، وبمشاركة 22 جامعة على مستوى الجمهورية.