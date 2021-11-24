جامعة سوهاج تبحث مع «التعليم» آليات التعاون لدعم الطلاب ذوي الهمم

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه وفد وزارة التربية والتعليم، يمثله سهام الحكيم مدير إدارة التربية الخاصة، وإلهام الحسن موجه الإعاقة السمعية بالوزارة؛ لبحث آليات التعاون بين الجامعة وإدارة التربية الخاصة، بحضور كل من الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، والدكتورة سلمى عبد المنعم نائب مدير المركز.

دعم الطلاب ذوي الإعاقة

وقال عبدالخالق، إن الجامعة حريصة على دعم ورعاية الطلاب ذوى الإعاقات من الصم والبكم وفاقدي النظر، من خلال توفير كل الإمكانيات المادية والمعنوية لتسهيل الحصول على العلم، ودمجهم مع زملائهم دون تميز، بالإضافة إلى مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الطلابية، ما يكسبهم خبرات معرفية ومهارات تعليمية قيمة، تمكنهم من الإعتماد على النفس والثقة في الذات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاجتماع ناقش آليات التعاون بين الطرفين، من خلال ما جرى عرضه من قبل الوزارة بإمكانية توفير متخصصين في لغة الإشارة؛ لمرافقة الطلاب الصم وضعاف السمع في المحاضرات النظرية والعملية والتدريب الميداني، وكذلك في الامتحانات بكلية التربية النوعية.

قبول الطلاب أصحاب الإعاقات في الجامعات

يأتي ذلك بناء على قرار المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، الخاص بقبول الطلاب الحاصلين على دبلوم مدارس الصم وضعاف السمع نظام الثلاث سنوات، للالتحاق بالدراسة بكلية التربية النوعية، وذلك بأقسام إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، المصنوعات الجلدية، والقسم التربوي، وقسم تكنولوجيا الحاسبات، قسم التربية الفنية.

وأكد الصوينع، أنه سوف يتم دمج هؤلاء الطلاب في نفس قاعات الدراسة مع باقي الطلاب، منوها إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لهم بشكل دوري بقاعات مركز نور البصيرة مثلما يحدث مع الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، وذلك لتحقيق أعلى مستوي تعليمي لهم، ليكونوا أفراد فاعلين في الجامعة.