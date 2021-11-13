رئيس جامعة سوهاج: طعمنا 91.6% من منتسبي الجامعة ضد كورونا

أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت الفترة الماضية خطوات متقدمة في عمليات التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19» بمختلف القطاعات التابعة لها، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع الاستعداد لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا، بدءاً من الاثنين المقبل لأي شخص غير حاصل على تطعيم لقاح كورونا.

وأعلن رئيس جامعة سوهاج، عن نسب التطعيمات التي أتمتها الجامعة بمختلف الكليات منذ انطلاق حملة تطعيم طلاب الجامعات والتي تمثلت في التالي:

أعداد المطعمين بلقاح كورونا في جامعة سوهاج

- 66.799 إجمالي من تلقى الجرعة الأولى من منسوبى جامعة سوهاج ضد فيروس كورونا من إجمالى 76406 بنسبة بلغت 91.6%

- 47.593 إجمالي من تلقى الجرعتين بنسبه بلغت 65.2%

- 6147 إجمالي من لم يتلق التطعيم إلى الآن بنسبة 8.4%.

- 72.946 النسبة الإجمالية المستهدفة داخل الجامعة.

- 64.534 المستهدف من الطلاب داخل الجامعة.

- 58875 من تلقى الجرعة الأولى، بنسبة بلغت 91.2%.

جامعة سوهاج تكشف أعداد المطعمين بلقاح كورونا

- 20763 تلقوا التطعيمات داخل الجامعة.

- 38.112 تلقوا تطعيم خارج الجامعة.

- 42442 تلقى الجرعتين بنسبة بلغت 65.8% منهم 12,959 داخل الجامعة.

- 29,483 تلقى التطعيم خارجها.

- 2318 إجمالي المستهدف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من على رأس العمل.

- 2176 عضو هيئة تدريس تلقوا الجرعة الأولى للتطعيم بنسبة 93.8%.

- 88 تلقوا الجرعتين بنسبة 34.8%.

- 6094 إجمالي المستهدف من العاملين والإداريين بالجامعة لتطعيمهم بلقاح كورونا.

- 5748 تلقوا الجرعة الأولي للتطعيم بنسبة 94.3%.

- 4343 ممن تلقوا الجرعتين بنسبة 71.3%.