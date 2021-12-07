لمرضى السكر: أهم التحاليل الدورية تجنبا للمضاعفات الخطيرة

ينبغي على كافة المرضى المصابين بمرض السكر المتابعة الدورية وإجراء العديد من التحاليل اللازمة بشكل دوري، حتى لا يتعرضون لمضاعفات مرض السكر الخطيرة، لذا تستعرض «الوطن» أبرز وأهم التحاليل والفحوصات التي يجب على مرضى السكر إجرائها وفقاً لما حددته وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

بالتفاصيل.. أهم التحاليل الدورية اللازمة لمرضى السكر

وتنقسم التحاليل والفحوصات الهامة إلى 9، ينبغي على مرضى السكر إجرائها، وهي كالتالي:

1 - من أهم التحاليل اللازمة التي يجب على مرضى السكر إجرائها هي وظائف الغدة الدرقية عند مرضى السكر من النوع الأول.

2 - تحليل وظائف الكبد.

3 - تحليل وظائف الكلى.

4 - الهيموجلوبين السكري.

5 - تحليل الدهون والكوليسترول في الدم.

6 - فحص قاع العين.

7 - تحليل زلال البول.

8 - فحص القدمين.

9 - الزيارة الدورية لكل من طبيب القلب والأسنان.

وزارة الصحة تُحدد مضاعفات مرض السكر

عدم إجراء التحاليل والفحوصات التي حددتها وزارة الصحة والسكان قد يُعرض مريض السكر لحدوث العديد من المضاعفات، والتي يأتي من أبزرها التالي:

1 - الفشل الكلوي.

2 - قد تصل مضاعفات مرض السكر الخطيرة إلى بتر الأطراف السفلية.

3 - السكتات الدماغية.

4 - النوبات القلبية.

5 - العمى.

وفي سياق مختلف، كانت وزارة الصحة والسكان قد حذرت المرضى المُصابين بارتفاع ضغط الدم من المضاعفات الخطيرة، التي قد تحدث لهم، ووجهت لمرضى ارتفاع ضغط الدم العديد من النصائح ومنها:

1 - انتظام كافة المرضى في الحصول على مواعيد العلاج التي يتم تحديدها من جانب المعالج.

2 - تجنب تناول اللحوم المصنعة.

3 - عدم التوقف نهائياً عن الأدوية التي تم تحديدها من جانب الطبيب المُعالج دون الرجوع إليه.

4 - تناول الخضروات والفاكهة بانتظام.

5 - المحافظة على شرب كميات كبيرة من المياه.