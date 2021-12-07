تطوير مجمع التحرير: واجهة عالمية سياحية وتجارية على طريقة «لندن هاوس» (صور)

تنشر «الوطن» أول صور رسمية بشأن تطوير مُجمع التحرير والمنطقة المحيطة به، بعدما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، عصر أمس، اختيار تحالف ثلاثي أمريكي للقيام بأعمال التطوير، بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوقيع اتفاق «التطوير».

وتبلغ قيمة الأموال المُقرر ضخها في أعمال تطوير مجمع التحرير قرابة 3.5 مليار جنيه مصري.

خبرة تاريخية لتحالف تطوير مجمع التحرير

واختارت الحكومة التحالف الثلاثي المُقرر عمله في المشروع، نظراً لسابقة أعماله في تطوير مباني تاريخية في أوروبا وأمريكا.

ومن المُقرر، أن يتم استخدام مجمع التحرير بعد تطويره في 4 استخدامات، هي فندقية، وتجارية، وإدارية، وثقافية.

وأعد الصندوق السيادي المصري، ممثل الحكومة المصرية في مشروع تطوير مجمع التحرير، فيديو بشأن تطوير مجمع التحرير، أظهر شكل المجمع والمنطقة عقب الانتهاء من أعمال التطوير.

وتضمن «الفيديو»، حديث لجون راتليدج، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أوكسفورد كابيتال، وأكسفورد للفنادق والمنتجعات، أحد مسؤولي التحالف الثلاثي، قال فيه، إن مجمع التحرير يذكرهم بمشروع «لندن هاوس»، والذي بني منذ قرابة 100 عام، وكان مهملا من الداخل، واستحوذوا عليه وعملوا على التطوير مع المحافظة على شكل المبنى من الخارج، ليصبح الفندق الأول في شيكاغو، ومن أفضل الفنادق في أمريكا.

وذكر «راتليدج»، في الفيديو، أنهم متحمسون لتطوير مجمع التحرير، بإعتباره من أهم المباني التاريخية في القاهرة بأكملها، مضيفاً: «والقاهرة مدينة خلابة، وواحدة من أكبر المدن العالمية».

وذكر تعليق صوتي للفيديو، أن مشروع التطوير سيحمل مسمى «كايرو هاوس»، وسيتضمن حلول تصميمية وجريئة تتماشى مع تراث وثقافة المنطقة، واستراتيجية تصميم تحترم ما كان عليه، والتفاؤل بما سيكون عليه مستقبلاً.

مساحات للفعاليات العالمية ومشاهدة سحر القاهرة من أعلى مجمع التحرير

وأوضح الصندوق السيادي، في الفيديو، أن تصميم مجمع التحرير بعد تطويره، سيتضمن مساحات للاجتماعات وواجهة لعقد اجتماعات وفعاليات عالمية، وسيكون مقصد سياحي هام للمصريين والأجانب.

ولفت إلى أنه سيتم تطوير الدور العلوي ليستطيع الزائر مشاهدة القاهرة والاستمتاع بها من الأعلى.