وفاة نائب الدقهلية الأسبق محمود نبيه بعد سجل حافل من العمل الخيري

توفى النائب السابق عن محافظة الدقهلية، محمود نبيه حسانين عيد، عضو مجلس الشعب لعدة دورات، عن مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة عطاء من العمل الخيري اشتهر بها من خلال عمله مؤسس ورئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بكفر الكردي، وهو والد الدكتور شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب الحالي.

نجل النائب محمود نبيه ينعاه

ونعاه نجله الدكتور محمد محمود نبيه، علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «البقاء والدوام لله وحده ولا إله إلا الله .. توفى والدي اليوم المحاسب محمود نبيه حسانين عضو مجلس النواب السابق بعد مسيرة حافلة من العمل الخيري والخدمي والاجتماعي دائما لأكثر من ثلاثين عاماً، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».

نعي مستشفى منية النصر المركزي للنائب محمود نبيه

وأصدرت مستشفى منية النصر المركزي بمحافظة الدقهلية، بيان نعي علي صفحتها بموقع فيس بوك جاء فيه: «ينعى مجلس إدارة مستشفى منية النصر المركزي والعاملون به من أطباء وتمريض وخدمات معاونة، نواب مجلس الشعب والنائب المخضرم، وعضو مجلس إدارة المستشفى، ورائد العمل الخيري بالدقهلية ومركز منية النصر، الحاج محمود نبيه رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

رحلة عطاء كبيرة في العمل الخيري

يذكر أن محمود نبيه حسانين عيد، وشهرته محمود نبيه، مولود في 2 نوفمبر 1950 في محافظة الدقهلية، وعمل محاسب في وزارة الداخلية، واتجه إلي العمل العام والخيري، ونجح في مجلس الشعب عدة دورات عن الحزب الوطني ثم عضوا بمجلس النواب، وفي الدورة الأخيرة قرر أن يترك المجال لابنته الدكتورة شيماء، ونجحت على قوائم حزب مستقبل وطن وهي عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب.