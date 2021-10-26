وفاة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة

توفى المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم.

وستقام الجنازة بقرية شبراتنا بالغربية، والدفنة بمقابر العائلة.

8 معلومات عن المستشار أحمد الشاذلي

1- التحق بمجلس الدولة دفعة 1976.

2- انتقل فى القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ30 عام، بين هيئة المفوضين، ومحكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا.

3- من أوائل قضاة مجلس الدولة، الذين كتبوا أحكامًا قضائية فى الإفراج الشرطي والإفراج الصحفي وحقوق الأسرى وكذلك المحاكمات العسكرية.

4- تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري خلال العامين الماضيين، قبل رئاسته للإدارية العليا «فحص»، وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.

5- تولى رئاسة الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى العام القضائي 2017 .

6- تتلمذ على يد المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق.

7- في 27 ديسمبر 2015، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي.

8- فى 10 سبتمبر 2016، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة فى قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية.