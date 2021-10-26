وفاة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
كتب:
محمد عيسى
09:48 م | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
مجلس الدولة - ارشيفية
توفى المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم.
وستقام الجنازة بقرية شبراتنا بالغربية، والدفنة بمقابر العائلة.
8 معلومات عن المستشار أحمد الشاذلي
1- التحق بمجلس الدولة دفعة 1976.
2- انتقل فى القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ30 عام، بين هيئة المفوضين، ومحكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا.
3- من أوائل قضاة مجلس الدولة، الذين كتبوا أحكامًا قضائية فى الإفراج الشرطي والإفراج الصحفي وحقوق الأسرى وكذلك المحاكمات العسكرية.
4- تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري خلال العامين الماضيين، قبل رئاسته للإدارية العليا «فحص»، وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.
5- تولى رئاسة الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى العام القضائي 2017 .
6- تتلمذ على يد المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق.
7- في 27 ديسمبر 2015، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي.
8- فى 10 سبتمبر 2016، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة فى قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية.