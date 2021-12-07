سائق نادية الجندي: المتهمة سرقت 47 ألف جنيه والفنانة سامحتها (تحقيقات)

مفاجآت مثيرة فجرتها التحقيقات في قضية الفنانة نادية الجندي، التي اتهمت فيها خادمتها السابقة «زينب. ع» بتحريض من زوجها «أحمد. خ»، بسرقة 2 خاتم ألماس، وحصلت المتهمة الأولى خلال الجلسة التي عقدت داخل محكمة الجنح شمال الجيزة، على حكم بالحبس لمدة عامين وتم تحديد جلسة اليوم للاستئناف على الحكم.

سائق الفنانة يفجر مفاجأة

وحصلت «الوطن» على أقوال «علاء سامي» أمام النيابة العامة، يعمل سائقًا للفنانة نادية الجندي، التي برأت خادمتها الإثيوبية من تلك القضية؟

س/ استشهدت بك المدعوة نادية عبدالسلام الجندي فما هي صلتك بها؟

ج/ أنا السواق بتاعها.

س/ وعلام تشهد؟

ج/أنا جاي أشهد النهاردة اني كنت موجود في الفيلا بتاعت الاستاذة نادية الجندي ولقتها بتصوت وبتزعق وانا روحت على صوتها لقتها موقفة الخدامة اللي اسمها «زينب» وبتقول ان هي شافتها قدام الدولاب بتاخد فلوس منها، وبعد كدا روحنا على المطبخ عشان زينب قالت إن هي شايلة الفلوس اللي وخداها تحت المطبخ وفعلا لقينا شنطة تحت المطبخ فيها فلوس كتير لما عديناهم لقناهم حوالي 47 ألف جنيه وأستاذة نادية سامحتها عشان كنا داخلين على شهر رمضان ودا اللي أنا جاي أشهد بيه النهادرة.

س/ متى وأين حدث ذلك؟

ج/ الكلام ده حصل قبل شهر رمضان اللي فات وأنا مش فاكر التاريخ بالظبط، وكان في فيلا الأستاذة نادية الجندي وفي جرانة في طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

بداية أزمة نادية الجندي

ترجع أحداث الواقعة إلى بداية شهر نوفمبر الماضي عندما تلقى المقدم معتصم رزق، رئيس مباحث كرداسة، بلاغًا من الفنانة نادية الجندي، بتعرض فيلتها للسرقة، فانتقلت قوة أمنية، وتبين سلامة مداخل ومخارج الفيلا، وكشفت التحريات أن الخادمة هي التي نفذت الجريمة.

وتداولت القضية في محكمة الجنح شمال الجيزة، التي استغرقت 35 يومًا.