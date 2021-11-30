نادية الجندي تكشف تفاصيل تعرضها للسرقة على يد خادمتها.. «فيديو»

كشف الفنانه نادية الجندي خلال لقائها ببرنامج «insider بالعربي»، تفاصيل سرقتها من خادمتها، مشيرة إلى أنها كانت تعاملها كأحد أفراد الأسرة، إلا أنها ضبطتها أثناء سرقتها قبل رمضان منالماضي، فتركتها دون اتخاذ إجراء قانوني لافتة إلى أنها اكتشفت أن الخادمة صنعت نسخة من مفتاح «الفيلا».

وأضافت: «بعد فترة اكتشفت غياب خاتمين ألماظ من مقتنياتي التي اعتز بها منذ 30عاما، وهذا كل ما سرقته وليس كما قالت وسائل الإعلام، أنها سرقت كميات ذهب، فأنا لم امتلك كل الكميات التي ذكرتها الوسائل الإعلامية».

نادية الجندي تتقدم ببلاغ ضد خادمتها

وتقدمت الفنانة، ببلاغ رسمي ضد خادمتها وتُدعي «زينب»، بقسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، واتهمتها بسرقة مصوغاتها الذهبية من داخل فيلتها، وتم تشكيل فريق بحث تحت قيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، وعلى إثره ألقت قوات الأمن، القبض على الخادمة التي اعترفت بواقعة السرقة أمام النيابة.

وأكدت الخادمة في أقوالها، أنها خططت لسرقة مجوهرات نادية الجندي بمعاونة زوجها، وباعت كل خاتم بمبلغ 10 آلاف جنيه، وعقب انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهمة وزوجها للمحاكمة العاجلة بعد أن وجهت لهما تهمة سرقة مجوهرات نادية الجندي والتخطيط للواقعة عن عمد.