نص تحقيقات قضية سرقة نادية الجندي: لماذا برأت الخادمة الإثيوبية؟

حصلت «الوطن» على نص أقوال الفنانة نادية الجندي، في القضية التي اتهمت فيها خادمتها السابقة «زينب. ع» بتحريض من زوجها «أحمد. خ»، بسرقة 2 خاتم ألماس، وحصلت المتهمة الأولى خلال الجلسة التي عقدت داخل محكمة الجنح شمال الجيزة، على حكم بالحبس لمدة عامين وتم تحديد جلسة اليوم للاستئناف على الحكم.

سرقة خاتمين ألماس

ما سبب حضورك لسرايا النيابة العامة اليوم؟

ج/ أنا جيت النهاردة عشان أضيف أقوال جديدة في التحقيق

س/ وماهي تلك الأقوال التي ترغبين في إضافتها؟

ج/ أنا عايزة أقول أني تأكدت أن اللي سرق الخاتمين الألماس الخاصين بيا هما «زينب ع» وجوزها «أحمد خ» وعايزة أضيف كمان أن اكتشتفت أنهم سرقوا حاجات كمان من عندي.

س/ وما هي المسروقات الأخرى التي اكتشفتي سرقتها؟

ج/ مبلغ مالي قدره من 8 إلى 10 آلاف جنيه سرقته من أوضة ابني وحاجات من البسي وشنطي.

س/ ومتى اكتشفتي سرقة ذلك المبلغ المالي وتلك المنقولات؟

ج/ بعد ما عملت المحضر اكتشفت سرقة الفلوس من أوضة ابني واكتشفت أن عندي لبس ناقص وشنط ناقصة من دولابي.

س/ ومن تتهمي في سرقة ذلك المبلغ المالي والمنقولات؟

ج/ أنا بتهم الشغالة اللي كانت عندي اللي اسمها «زينب ع» وزوجها ومش بتهم الشغالة الإثيوبية، اللي كانت عندي اللي اسمها م«يزانيش متجاشا أبيي».

س/ وماسبب عدولك عن اتهامك للمشكو في حقها ميزانيش منجاشا ابيي؟

ج/ لأني اكتشفت أنها ملهاش دعوة بموضوع السرقة وأن اللي سرق الحاجات من عندي هما زينب وزوجها.

نادية الجندي تبرئ خادمتها الإثيوبية

وكانت الفنانة نادية الجندي اتهمت أيضا خادمتها الإثيوبية «ميرانيش»، التي استلمت العمل بعد المتهمة الأولى بأربعة أشهر، ولكنها تراجعت عن اتهامها في أقوالها، وأكدت أن المتهمة «زينب» تركت العمل في شهر مارس الماضي وجاءت الخادمة الإثيوبية في شهر يوليو، واكتشفت سرقة مصوغاتها من فيلاتها يوم 10 سبتمبر الماضي وحررت محضرا بالواقعة على الفور.

كما أضافت الفنانة نادية الجندي في أقوالها بعد اتهام الخادمتين وزوج الأولى بالسرقة، أنها اكتشفت أيضا سرقة مبلغ مالي يقدر بنحو 80 ألف جنيه، بجانب أن الخاتمين يقدران بمبلغ 2 مليون جنيه، فيما برأت الجواهرجي الذي وجدت عنده الخاتمين المسروقين.