مبروك عطية يجدد تعاطفه مع محمد صلاح: مش شرط يقول الخمر حرام «فيديو»

جدد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، الداعية الإسلامي، تضامنه مع النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعد الانتقادات التي طالته بشأن تعليله لعدم شربه الخمر بأن «نفسه لا تشتهيها»، ولم يقل بأنها حرام بشكل صريح.

وقال مبروك عطية، في فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الثلاثاء، إنه يجوز التعبير عن الحرام بصيغ أخرى، وأن «صلاح» يذكر الناس ببيعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، «بايعهن على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فنطقت هند بنت عتبة وقالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟، ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي حراما»، مضيفًا «اللي معندوش علم يسكت».

مبروك عطية يدافع عن محمد صلاح

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر: «الدنيا مقلوبة على محمد صلاح لأن الأستاذ عمرو أديب سأله بتشرب خمر؟ فقال له لم أشربها وعمري ما شربتها ونفسي مش بتروحلها وقامت الدنيا يريدون منه أن يقول حراما، ليس شرطا أن يقول حراما».

وواصل الدكتور مبروك عطية أن كلمة «وحش» تساوي «حرام»، موضحا أن الله تعالى قال في القرآن الكريم «وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا »، وقال: ربنا عندما حرم الغيبة والنميمة قال «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ»، فمثلما يكره أكل لحم أخيه يكره الغيبة والنميمة.

تابع «عطية» في تعليقه على تصريحات محمد صلاح حول شرب الخمر: الدنيا مقلوبة على إيه؟ واقفين للراجل على الكلمة، يجوز لك أن تعبر عن الحلال بكلمة الطيب ويجوز لك أن تعبر عن الحرام بكلمة الخبيث، يقول تعالى «وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ».

تصريحات محمد صلاح عن عدم شرب الخمر

وكان الدكتور مبروك عطية قد استنكر في فيديو بثه على قناته بموقع يوتيوب أمس بعنوان «كلمتى إلى منتقدي محمد صلاح في تعليل عدم شربه الخمر»، ما وصفه بتأويل المعنى المقصود مطالبا بعدم تأويل الناس ما لم يقولوه، كما استنكر ما ذكره البعض من أنه يخشى الغرب، قائلا: «غرب ايه اللي هيترجم حواره مع مذيع، إحنا اللي بنتلكك، مبتشربش الخمر ليه، دي مقرفة نفسي مش بتروحلها وأحل الله الطيب الذي تشتيهه النفس السوية وحرم الخبيث» بحسب تعبيره.

مبروك عطية: محمد صلاح ليس داعية

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن محمد صلاح ليس داعية يجلس مع عمرو أديب ليقول له حكم الشريعة في الخمر، قائلا: سؤال عابر ولم يخطئ فيه الرجل، الهي ما تخلي نفسه تشتهيها ولا نفس مسلم، متكبروش الصغيرة، ومتقرفوش الناس في عيشتها ودينها، وتذكروا رد هند بنت عتبة على النبي أو تزني الحرة؟ أي بعيدا عن الدين لو لم يكن الزنا محرم شرعا ما فعلته الحرة، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم قولها، ما الفرق بين الموقفين؟