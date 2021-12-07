بروتوكول تعاون لميكنة البيانات والمستندات الخاصة بعمليات الاستيراد

في إطار توجه البنك المركزي المصري لتطوير خدمات القطاع المصرفي والتيسير على العملاء و تبسيط الإجراءات، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية وشركة «بنوك مصر»، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية بشأن التكامل بين منصة «نافذة»، وشبكة البنوك المصرية لتبادل البيانات والمستندات الخاصة بعمليات الاستيراد الكترونيا، تماشيا مع توجه الدولة بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (Advanced Cargo Information) والذي يهدف إلى تحسين المؤشر العالمي لمصر في مجال التجارة عبر الحدود، وتخفيض تكلفة الواردات من خلال تقليص زمن الإفراج وتحديد أطراف المعاملة بكل دقة وفقا للإجراءات التي يتم إتباعها للتعرف على هوية الأشخاص المتعاملين.

ربط البنوك المصرية بمنظومة نافذة

وتضمن البرتوكول ربط البنوك المصرية مع منظومة نافذة (الشباك الموحد) التابعة لوزارة المالية من خلال إنشاء منصة الكترونية من جانب شركة بنوك مصر بغرض استقبال مستندات و بيانات الشحنات الواردة إلى مصر إلكترونيا وإظهارها للبنوك لاستكمال دورة العمل دون انتظار أصول المستندات بما يساهم في سرعة إتمام العملية الاستيرادية والتخليص الجمركي والذى من شأنه تحسين ورفع مؤشر الدولة في عمليات التجارة الخارجية .

تسهيل إجراءات العمليات الاستيرادية والتخليص الجمركي

و يهدف البروتوكول الجديد إلى تسهيل إجراءات العمليات الاستيرادية والتخليص الجمركي بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حاليا التي تستوجب انتظار أصول مستندات وبيانات الشحنات الواردة لإنهاء إجراءات الافراج الجمركي بما يساعد أيضا على الحد من مخاطر عدم معرفة الأطراف المرتبطة بالعملية الاستيرادية والتأكد من مواصفات البضائع الواردة مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.