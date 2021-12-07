دعاء الرياح والعواصف الترابية.. ماذا كان يقول النبي محمد؟

تمر مصر اليوم بموجة من الرياح والعواصف الترابية، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطرابات جوية في حالة الطقس، وتزامنا مع هذه الموجة تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر محرك البحث «جوجل»، عن دعاء الرياح والعواصف الترابية، للحماية من الأمراض والأخطار التي قد تصيبهم بسبب الرياح الشديدة أو الأتربة.

وذكرت دار الإفتاء المصرية أن النبي كان يدعو في أوقات الرياح والعواصف ببعض الأدعية التي أوضحتها على صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويعرضها «الوطن» في هذه السطور.

دعاء الرياح والعواصف الترابية

قالت دار الإفتاء المصرية في منشورها على «فيسبوك» إن هناك مجموعة من الأدعية الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو بها عند العواصف والرياح، منها دعاء الرياح والعواصف الترابية «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.. اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

دعاء الرياح عن النبي

وأضافت دار الإفتاء في منشروها على «فسيبوك»، أن من الأدعية الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان يقولها عن الرياح والعواصف، وأوصى بها المسلمين ومنها دعاء الرياح والعواصف الترابية «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت إليه وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه».

دعاء العواصف الترابية عن النبي

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في منشورها على «فيسبوك»، أن الرياح إذا اقترن بمطر فهناك دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به وأمر المسلمين أن يقوله عن الرياح والمطر وهو دعاء الرياح والعواصف الترابية مع المطر «اللهم صيباً نافعاً.. اللهم اجعله سقاء غيث وليس سقاء عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين».

حديث الرسول عن الرياح والعواصف

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الرياح إن «الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها».