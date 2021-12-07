برنامج تدريبي للعاملين في السياحة على مجال صحة وسلامة الغذاء

أطلقت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، البرنامج التدريبي الخاص بتدريب العاملين بالقطاع السياحي في مجال صحة وسلامة الغذاء HACCP، تحت عنوان «من أجل سياحة آمنة».

منظومة التدريب بالمنشآت الفندقية والسياحية

ويأتي إطلاق البرنامج التدريبي في إطار القرار الوزاري الصادر مؤخرا، لتنظيم منظومة التدريب بالمنشآت الفندقية والسياحية، والتزامها بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقا لتخصصه، ما يعكس حرص الوزارة على تطوير جودة الخدمات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي، وتطوير مهاراته وقدراته، ما يساهم في الحفاظ على سمعة مصر السياحية ورفع مكانتها التنافسية في مصاف الدول السياحية بالعالم.

من جانبها، أشارت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب، إلى أنّ البرنامج أعده خبراء متخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء، ومن المقرر أن يستمر لمدة 4 أشهر ليشتمل على دورة تدريبية مكثفه بواقع 8 ساعات لمدة يومين، مؤكدة ضرورة التزام العاملين بحضور الدورات ممن لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بمجال الأغذية والمشروبات في جميع المنشآت التي تقدم أغذية ومشروبات بجميع أنواعها.

تنفيذ التدريب كمرحلة أولى في البحر الأحمر

وأضافت أنّه جرى تنفيذ التدريب كمرحلة أولى بمحافظة البحر الأحمر، مشيرة إلى أنّ منظومة التدريب ستسير وفق خطة محددة، لتشمل تدريب جميع العاملين بالقطاع في المحافظات على مستوى الجمهورية لضمان مستوى خدمة يليق بسمعة مصر السياحية.