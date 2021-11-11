وزارة «السياحة» تمنع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا أول ديسمبر المقبل

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أنه لن يسمح بدخول المواطنين إلى أي من مقار الوزارة أو الجهات التابعة لها للحصول على الخدمات إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن جميع الهيئات والجهات التابعة للوزارة ستبدأ في تطبيق هذا القرار بداية من الشهر المقبل، وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بجلسته رقم 167 والتي انعقدت يوم 2 نوفمبر الجاري.

موقف العاملين غير الحاصلين على التطعيم

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أنه بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 نوفمبر، لن يسمح بدخول أي موظف بوزارة السياحة والآثار أو الهيئات التابعة له إلى مقر عمله ما لم يكن قد حصل على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، أو أن يقدم تحليل pcr الخاص بكورونا على أن تكون نتيجته سلبية وذلك كل 3 أيام، لافتا إلى أن غالبية العاملين بالوزارة قد حصلوا على الأمصال المضادة لكورونا.

القرار لن يطبق على الفنادق والمطاعم السياحية

وأشارالمصدر إلى أن قرار منع المواطنين غير المحصنين من دخول مقار وزارة السياحة والآثار بداية من يوم 1 ديسمبر لن ينطبق على دخول المنشآت السياحية والفندقية، كما لن ينطبق على دخول المتاحف والمعابد الأثرية، حيث لم يصدر قرار رسمي حتى الآن بمنع غير الحاصلين على التطعيم من الدخول إليها.

وكان علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، قد أكد في تصريح سابق لـ «الوطن»، أنه لم يثبت حتى الآن رفض أيا من العاملين بالقطاع الفندقي الحصول على التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن كافة العاملين بفنادق محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي والأقصر وأسوان قد حصلوا على الأمصال، دون وجود أية اعتذارات من أحد عن تناول تلك التطعيمات، فيما يجري حاليا تطعيم العاملين بفنادق القاهرة والجيزة وعددهم نحو 21 ألف عامل بالأمصال المضادة لكورونا.